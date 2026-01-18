Phái đoàn Ukraine sang Mỹ bàn thỏa thuận hòa bình, tập trung an ninh và tái thiết

TPO - Hôm thứ Bảy (17/1), một phái đoàn Ukraine đã đến Mỹ để thảo luận về kế hoạch hòa bình chấm dứt xung đột kéo dài gần 4 năm với Nga.

Ông Kyrylo Budanov - Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, trong một bài viết trên Telegram cho biết, ông đã đến Mỹ để thảo luận chi tiết về thỏa thuận hòa bình.

"Cùng với các nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov và Davyd Arakhamia, chúng tôi sẽ gặp gỡ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Donald Trump Jared Kushner và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll", ông Budanov viết.

Ông Kyrylo Budanov - Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine.

Trong một bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến ​​sẽ nhận được những báo cáo đầu tiên về các cuộc gặp vào tối nay (18/1), và nhiệm vụ chính của phái đoàn là trình bày đầy đủ và chính xác về những gì đang xảy ra và những hậu quả mà các cuộc tấn công của Nga gây ra.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: "Cần có tiến triển trong việc chuẩn bị các văn kiện", đồng thời nói thêm rằng Kiev chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là trở ngại cho hòa bình, và giờ đây việc tiến trình ngoại giao có tiếp tục hay không phụ thuộc vào các đối tác.

Trước đó một ngày, trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Séc Petr Pavel ở Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết phái đoàn sẽ cố gắng hoàn tất với quan chức Mỹ các văn kiện cho một thỏa thuận hòa bình được đề xuất liên quan đến các đảm bảo an ninh hậu chiến và phục hồi kinh tế. Nếu các quan chức Mỹ chấp thuận đề xuất, Washington và Kiev có thể ký các văn kiện vào tuần tới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.