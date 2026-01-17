Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên gia quân sự Nga lý giải mối liên hệ giữa Greenland và hệ thống phòng thủ Vòm vàng của Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Chuyên gia Nga cho rằng việc Lầu Năm Góc thúc đẩy triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm vàng) tại Greenland không chỉ nhằm giám sát khu vực Bắc Cực, mà còn hướng tới nâng cao năng lực phát hiện và đánh chặn vũ khí siêu thanh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia (Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga - RANEPA) cho biết, việc Lầu Năm Góc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome ở Greenland nhằm mục đích giám sát tình hình ở Bắc Cực và cung cấp khả năng đánh chặn vũ khí siêu thanh.

"Dự án Vòm vàng được thiết kế nhằm mục đích giám sát không phận và không gian gần Trái đất, cho phép Mỹ kịp thời phát hiện các vụ phóng và đánh chặn nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau. Phạm vi giám sát của hệ thống này không chỉ giới hạn ở Tây bán cầu mà còn mở rộng sang các vùng biển phía bắc và khu vực Bắc Cực. Về bản chất, đây là nỗ lực nhằm tăng cường khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh", chuyên gia nhận định.

image-2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo về hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo ông Stepanov, để đảm bảo ưu thế chiến lược ở Bắc Cực, Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai thêm các trạm theo dõi mặt đất và hệ thống radar ở Greenland, chẳng hạn như radar AN/TPY-2 được nâng cấp trang bị mảng ăng-ten gallium nitride, bên cạnh Căn cứ Không gian Pituffik hiện có (trước đây là Căn cứ Không quân Thule).

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ cũng có kế hoạch thành lập một căn cứ hải quân để cung cấp hỗ trợ hậu cần cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân hoạt động ở Bắc Cực, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles USS Newport News (SSN 750).

Song song với đó, Mỹ còn có kế hoạch triển khai các tàu ở Greenland, bao gồm cả các tàu trinh sát và phá băng chuyên dụng, nhằm đảm bảo việc giám sát và tuần tra toàn diện các tuyến hàng hải chiến lược ở Bắc Cực.

"Tầm quan trọng chiến lược quân sự của hòn đảo là rất lớn và khó có thể đánh giá thấp trong việc thực hiện chương trình toàn diện nhằm mở rộng và củng cố cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Bắc Cực", ông nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 14/1, tờ Politico đưa tin, Tổng thống Trump đã đưa ra lý do để giải thích cho mong muốn sở hữu đảo Greenland. Ông cho rằng hòn đảo này cần thiết để phát triển lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm vàng.

"Mỹ cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia. Điều đó có ý nghĩa sống còn đối với Vòm vàng mà chúng ta đang xây dựng", ông Trump viết trên Truth Social.

Vòm vàng là chương trình quốc phòng đầy tham vọng của Mỹ nhằm tạo ra một hệ thống trên không gian để phát hiện sớm và tiêu diệt tên lửa của đối phương trước khi chúng bay được một phần vào quỹ đạo.

Kế hoạch này bao gồm việc triển khai hàng trăm vệ tinh cảm biến lên quỹ đạo để giám sát, cũng như các nền tảng chiến đấu được trang bị vũ khí laser hoặc tên lửa để đánh chặn mục tiêu. Theo Reuters, mạng lưới này có thể bao gồm 400 đến 1.000 vệ tinh quan sát và khoảng 200 vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đang bay.

Theo các báo cáo, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp: Một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Cấu trúc này được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống hiện có như: GMD, THAAD, Aegis và Patriot.

Quỳnh Như
Tass
#Vòm vàng #Mỹ #Greenland #vũ khí siêu thanh #phòng thủ tên lửa #Bắc cực #quốc phòng

