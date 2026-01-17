Mỹ dọa áp thuế các đồng minh không ủng hộ sáp nhập Greenland

TPO - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thuế lên các đối tác thương mại nếu họ không ủng hộ nỗ lực sáp nhập đảo Greenland của Washington. Động thái này đe dọa làm leo thang căng thẳng với các đồng minh châu Âu và gây ra sự bất ổn trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một binh sĩ Đan Mạch trước trung tâm chỉ huy chung vùng Bắc Cực ở Nuuk (Greenland). (Ảnh: AP)

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 16/1, Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định mong muốn sáp nhập Greenland - một mục tiêu ông đã theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu tiên và được đẩy mạnh trở lại kể từ khi ông trở lại nắm quyền.

“Tôi có thể áp thuế lên các quốc gia nếu họ không hợp tác về Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia”, ông nói. “Vì vậy, tôi có thể làm điều đó.”

Tổng thống Trump cũng từ chối loại trừ khả năng rút Mỹ khỏi NATO nếu khối này phản đối mong muốn của ông. “Chúng ta sẽ xem xét”, ông nói, lưu ý rằng “NATO đã đàm phán với chúng tôi về Greenland”.

Các thành viên NATO ở châu Âu phần lớn vẫn tránh đối đầu trực tiếp một cách công khai, nhưng ở hậu trường, sự phản kháng đang ngày càng tăng. Tuần này, Đan Mạch - quốc gia quản lý chính sách đối ngoại và quốc phòng của Greenland - đã phối hợp với một số đồng minh để cử các đơn vị nhỏ đến hòn đảo này trước thềm cuộc tập trận Arctic Endurance của NATO. Pháp, Đức, Thụy Điển, Na Uy và Anh cũng đã đóng góp nhân lực, một động thái được hiểu là sự củng cố chủ quyền hiện có của Greenland.

Tuy nhiên, chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Đan Mạch tại Greenland - Thiếu tướng Soren Andersen - đã bác bỏ khả năng xảy ra bất kỳ xung đột nào giữa các đồng minh NATO. Ông nói: “Không có chuyện một thành viên NATO tấn công một đồng minh NATO khác. Nhiệm vụ của tôi là hợp tác với NATO để bảo vệ đất nước”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte từ chối bình luận về tranh chấp nội bộ của khối. “Tôi không bao giờ bình luận khi có các cuộc thảo luận trong liên minh”, ông Rutte tuyên bố.

Các quan chức Đan Mạch bày tỏ sự thất vọng, nhưng phản ứng công khai của chính phủ vẫn khá thận trọng. Sau các cuộc gặp tại Washington tuần này, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thừa nhận có “sự bất đồng cơ bản” với Mỹ, nhưng bày tỏ hy vọng rằng một “nhóm làm việc song phương” mới thành lập sẽ giải quyết được vấn đề.