Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ cảnh báo các hãng hàng không khi bay qua Mỹ Latin

Bình Giang

TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết cơ quan này vừa ban hành cảnh báo các hãng hàng không thận trọng khi bay qua khu vực Trung Mỹ và một số phần của Nam Mỹ, do rủi ro từ các hoạt động quân sự tiềm tàng và tình trạng gây nhiễu GPS.

Ngày 16/1, FAA cho biết đã thông báo tới phi công để cảnh báo về khu vực Mexico và các quốc gia Trung Mỹ khác, cùng với Ecuador, Colombia và một số vùng không phận ở Đông Thái Bình Dương. Các cảnh báo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/1 và sẽ kéo dài trong 60 ngày.

Cảnh báo được ban hành trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các lãnh đạo khu vực, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai đợt tăng cường quân sự quy mô lớn ở vùng Caribe, tiến hành đột kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Trump cũng đề cập khả năng tiến hành các hành động quân sự khác trong khu vực, bao gồm với Colombia.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố các băng đảng ma túy đang "kiểm soát" Mexico và ngụ ý rằng Mỹ có thể tấn công các mục tiêu trên bộ để đối phó.

Sau cuộc tấn công vào Venezuela, FAA đã hạn chế các chuyến bay trên khắp khu vực Caribe, buộc các hãng hàng không lớn phải hủy hàng trăm chuyến bay. Đầu tuần này, giám đốc FAA Bryan Bedford nói với báo chí rằng đã có sự phối hợp tốt giữa cơ quan này và quân đội Mỹ trước chiến dịch tại Venezuela.

Tháng trước, một máy bay chở khách của JetBlue trên đường bay tới New York đã phải thực hiện động tác né tránh để tránh va chạm trên không với máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ gần Venezuela.

Bình Giang
Reuters
#Cảnh báo bay #An toàn bay #Mỹ Latin #Trung Mỹ #Nam Mỹ #Ma tuý #Tổng thống Trump #Donald Trump #Venezuela

Xem thêm

Cùng chuyên mục