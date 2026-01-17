Mỹ cảnh báo các hãng hàng không khi bay qua Mỹ Latin

TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết cơ quan này vừa ban hành cảnh báo các hãng hàng không thận trọng khi bay qua khu vực Trung Mỹ và một số phần của Nam Mỹ, do rủi ro từ các hoạt động quân sự tiềm tàng và tình trạng gây nhiễu GPS.

Ngày 16/1, FAA cho biết đã thông báo tới phi công để cảnh báo về khu vực Mexico và các quốc gia Trung Mỹ khác, cùng với Ecuador, Colombia và một số vùng không phận ở Đông Thái Bình Dương. Các cảnh báo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/1 và sẽ kéo dài trong 60 ngày.

Cảnh báo được ban hành trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các lãnh đạo khu vực, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai đợt tăng cường quân sự quy mô lớn ở vùng Caribe, tiến hành đột kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Trump cũng đề cập khả năng tiến hành các hành động quân sự khác trong khu vực, bao gồm với Colombia.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố các băng đảng ma túy đang "kiểm soát" Mexico và ngụ ý rằng Mỹ có thể tấn công các mục tiêu trên bộ để đối phó.

Sau cuộc tấn công vào Venezuela, FAA đã hạn chế các chuyến bay trên khắp khu vực Caribe, buộc các hãng hàng không lớn phải hủy hàng trăm chuyến bay. Đầu tuần này, giám đốc FAA Bryan Bedford nói với báo chí rằng đã có sự phối hợp tốt giữa cơ quan này và quân đội Mỹ trước chiến dịch tại Venezuela.

Tháng trước, một máy bay chở khách của JetBlue trên đường bay tới New York đã phải thực hiện động tác né tránh để tránh va chạm trên không với máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ gần Venezuela.