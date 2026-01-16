Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cảnh báo nghiêm trọng về dự trữ năng lượng của Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt

Minh Hạnh

TPO - Nguồn dự trữ nhiên liệu của Ukraine hiện đủ dùng trong hơn 20 ngày, Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cho biết trước Quốc hội hôm 16/1, mô tả tình hình năng lượng của nước này là “rất khó khăn” sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng điện lực.

Theo ông Shmyhal, những khu vực thiếu năng lượng nhất là thủ đô Kiev, ngoài ra còn có các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odesa, và các thị trấn gần tiền tuyến, nơi hàng nghìn hộ gia đình đã không có điện và hệ thống sưởi trong nhiều ngày khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Với tình hình này, Bộ trưởng Shmyhal cho biết ông đã ra lệnh nhập khẩu điện khẩn cấp. Ukraine đã đạt mức nhập khẩu nhiên liệu kỷ lục trong tháng 12, mức cao nhất trong năm qua.

"Hơn 220.000 tấn nhiên liệu đã được nhập khẩu kể từ đầu năm nay. Hàng nghìn tấn xăng và dầu diesel nhập khẩu vào Ukraine mỗi ngày”, ông Shmyhal nói. “Điều này cho phép Ukraine duy trì dự trữ ổn định, đáp ứng hơn 20 ngày tiêu thụ trung bình”.

Trước đó ngày 14/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng để giải quyết vấn đề gián đoạn nguồn cung cấp điện sau các cuộc tấn công liên tục của Nga.

4vloxznbjvmbvii7bhzmzloivm.jpg
7vhqpnvjpfmz5nr76vaafjdo2i.jpg
Người dân Kiev sống trong cảnh thiếu điện. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó tại Nga, một số khu vực biên giới cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc pháo kích của Ukraine.

Thống đốc tỉnh Bryansk (Nga) - ông Alexander Bogomaz - cho biết nhà máy nhiệt điện Klintsovskaya và trạm biến áp Naitochovskaya đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của Ukraine, khiến một số cư dân bị mất điện và sưởi ấm.

Theo thống đốc, các lực lượng đặc nhiệm đang làm việc tại hiện trường để giải quyết tình hình. "Tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để cung cấp hỗ trợ. Tình hình đang được kiểm soát", ông Bogomaz nói thêm.

Minh Hạnh
Reuters
#Ukraine #Nga #năng lượng #Kiev #nhập khẩu năng lượng #sưởi ấm

Xem thêm

Cùng chuyên mục