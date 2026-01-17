Iran yên ắng sau đợt khẩu chiến nảy lửa

TPO - Iran đã trở lại trạng thái yên tĩnh sau làn sóng biểu tình rầm rộ, dù một giáo sĩ cực đoan cấp cao vừa trực tiếp đe doạ Tổng thống Mỹ Donald Trump và kêu gọi xử lý mạnh tay hơn nữa những người biểu tình.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã có động thái hòa giải khi ông cảm ơn các nhà lãnh đạo Iran vì không "hành quyết" hàng trăm người biểu tình bị giam giữ.

“Iran đã hủy bỏ việc hành quyết hơn 800 người. Tôi rất tôn trọng việc họ đã hủy bỏ”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên ở Washington ngày 16/1.

Làn sóng biểu tình ở Iran nổ ra từ ngày 28/12/2025, bắt nguồn từ vấn đề kinh tế rồi leo thang thành phong trào thách thức chính quyền. Hàng ngàn người, bao gồm thành viên lực lượng an ninh, đã thiệt mạng vì bạo lực trên đường phố.

Đến nay, hoạt động mua sắm và đường phố đã trở lại bình thường, mặc dù tình trạng mất tín hiệu internet vẫn tiếp diễn. Giới chức Tehran chưa báo cáo bất kỳ tình trạng bất ổn nào ở những nơi khác trong nước.

Giáo sĩ Iran Ahmad Khatami. (Ảnh: AP)

Ngược lại, phát biểu trên đài phát thanh nhà nước, giáo sĩ cứng rắn Ahmad Khatami kêu gọi xử lý mạnh tay “những kẻ đạo đức giả có vũ trang”.

Ông Khatami, một thành viên của Hội đồng Chuyên gia và Hội đồng Giám hộ Iran, từ lâu đã nổi tiếng với quan điểm cứng rắn. Ông cho rằng những người biểu tình nghe lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump. Ông tuyên bố rằng ông Netanyahu và ông Trump nên nghĩ đến “sự trả thù tàn khốc”.

Giáo sĩ Khatami cũng cung cấp số liệu thống kê tổng thể đầu tiên về thiệt hại từ đợt biểu tình vừa qua. Ông cho biết 350 nhà thờ Hồi giáo, 126 phòng cầu nguyện và 20 địa điểm linh thiêng khác, cùng với 400 bệnh viện, 106 xe cứu thương, 71 xe cứu hỏa và 50 xe cấp cứu bị đốt cháy hoặc hư hại trong đợt biểu tình.

Đường phố thủ đô Tehran của Iran đã trở lại bình thường. (Ảnh: AP)

Trong những ngày qua, các đồng minh của Iran và Mỹ đều tìm cách xoa dịu căng thẳng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với cả Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 16/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Các quan chức cấp cao của Ai Cập, Oman, Ả-rập Xê-út và Qatar bày tỏ lo ngại với ông Trump, rằng việc Mỹ can thiệp quân sự sẽ làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu và gây thêm bất ổn cho khu vực vốn đã bất ổn.

Tuy nhiên, Thái tử lưu vong Iran Reza Pahlavi kêu gọi Mỹ thực hiện lời hứa can thiệp. Ông Pahlavi – con trai của vị vua bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, cho biết ông vẫn tin vào lời hứa hỗ trợ của Tổng thống Trump.