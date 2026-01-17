Tội phạm lừa đảo tháo chạy sau khi ông trùm Trần Chí bị bắt

TPO - Cảnh tượng này diễn ra tại nhiều khu phức hợp bị nghi ngờ là ổ lừa đảo trên khắp Campuchia trong tuần qua, khi Chính phủ Campuchia tuyên bố mở chiến dịch trấn áp ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.

Một toà nhà của tập đoàn Prince ở Sihanoukville.

Hàng trăm người kéo theo vali, ôm theo máy tính, thú cưng và đồ đạc rồi bắt xe tuk-tuk, xe SUV và xe du lịch cỡ lớn để rời khỏi sòng bạc Amber ở thành phố ven biển Sihanoukville.

Một người đàn ông Trung Quốc cho biết, Campuchia đang trong “cơn chấn động” nên không còn nơi an toàn để làm việc nữa.

Chính phủ Campuchia tuyên bố triển khai chiến dịch trấn áp mạnh tay ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết nhiều người làm việc bên trong các tòa nhà được canh giữ nghiêm ngặt đã rời đi từ vài ngày trước khi lực lượng chức năng xuất hiện.

Một người đàn ông Bangladesh cho biết, công ty Trung Quốc yêu cầu anh ta rời đi ngay lập tức.

Với dày đặc sòng bạc và các tòa nhà cao tầng dang dở, Sihanoukville đã trở thành trung tâm của các hoạt động lừa đảo mạng, nơi hàng nghìn người liên quan đến thị trường chợ đen hoạt động trong các khu nhà kiên cố.

Tuần trước, Trần Chí - ông chủ tập đoàn Prince Group, bị dẫn độ về Trung Quốc. Giới chức Mỹ cáo buộc người đàn ông gốc Hoa này điều hành tập đoàn vỏ bọc cho một mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia. Trần Chí từng điều hành nhiều khách sạn sòng bạc tại Sihanoukville.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm ước tính tổng thiệt hại toàn cầu do lừa đảo trực tuyến gây ra lên tới 37 tỷ USD trong năm 2023, và riêng tại Campuchia có ít nhất 100.000 người làm việc trong ngành này.

Chính phủ Campuchia khẳng định thời kỳ vô pháp đã chấm dứt. Thủ tướng Hun Manet tuyên bố trên Facebook rằng sẽ “xóa bỏ… tất cả các vấn đề liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”.

Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia đã đột kích 118 địa điểm lừa đảo và bắt giữ khoảng 5.000 người trong 6 tháng qua.

Sau khi Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc, Chính phủ Campuchia siết chặt kiểm soát một số đơn vị liên quan đến Prince Group, ra lệnh giải thể ngân hàng Prince và đóng băng hoạt động mua bán nhà tại một số dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn này.

Ngày 16/1, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa nhất trí cam kết tăng cường hợp tác trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tình trạng gia tăng hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Sokha cho biết sự hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước đã mang lại “những kết quả cụ thể” và đạt được mức độ tin cậy cao.

Ông Lưu đánh giá cao những nỗ lực gần đây của Campuchia trong việc đối phó với các hành vi lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Ông cho rằng các biện pháp của Chính phủ Campuchia thể hiện lập trường “kiên quyết, không dao động” trước tội phạm, qua đó góp phần “củng cố uy tín quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” của nước này.