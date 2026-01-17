Nỗ lực giảm căng thẳng, Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Iran và Israel

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong một nỗ lực hoà giải nhằm giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Putin bày tỏ sự sẵn lòng của Nga trong “việc tiếp tục nỗ lực hòa giải và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với sự tham gia của tất cả các quốc gia quan tâm", Điện Kremlin cho biết, nói thêm rằng ông đã trình bày các ý tưởng về tăng cường ổn định ở Trung Đông.

Không có thêm chi tiết nào về nỗ lực hòa giải của Tổng thống Putin được công bố.

Sau đó, Tổng thống Putin đã được Tổng thống Iran Pezeshkian báo cáo riêng trong một cuộc điện đàm về những gì Điện Kremlin gọi là "nỗ lực bền bỉ" của Tehran nhằm bình thường hóa tình hình trong nước.

"Hai bên ghi nhận rằng Nga và Iran nhất trí, kiên định ủng hộ việc giảm leo thang căng thẳng - cả xung quanh Iran và trong khu vực - càng sớm càng tốt, đồng thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”, Điện Kremlin cho biết.

Ông Putin và ông Pezeshkian cũng khẳng định cam kết đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và việc thực hiện các dự án kinh tế chung.

Khi được hỏi Nga có thể hỗ trợ Iran như thế nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Nga đã và đang hỗ trợ không chỉ Iran mà còn cho toàn bộ khu vực, cho sự ổn định và hòa bình khu vực. Điều này một phần nhờ vào những nỗ lực của tổng thống nhằm giúp giảm leo thang căng thẳng”.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran cùng một số nước khác - đã ra tuyên bố phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Iran, và đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây góp phần gây ra tình trạng bất ổn.

"Các lệnh trừng phạt đơn phương đã tác động tiêu cực đáng kể đến sự ổn định kinh tế của đất nước, dẫn đến sự suy giảm điều kiện sống của người dân và hạn chế khả năng của Chính phủ Iran trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội”, SCO cho biết trong một tuyên bố.

Iran đã chìm trong bạo loạn kể từ cuối tháng 12, do lạm phát dai dẳng và sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng rial. Tehran cho biết, cuộc biểu tình chính đáng về những bất bình kinh tế đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc nổi dậy trá hình, với các điệp viên nước ngoài trang bị vũ khí cho những kẻ bạo loạn để khiêu khích lực lượng an ninh.

Tổng thống Trump đã nhiều lần úp mở khả năng can thiệp vào Iran nếu các cuộc biểu tình lan rộng. Có nguồn tin cho rằng, động thái quân sự của Mỹ sẽ diễn ra trong vòng vài giờ tới. Nhưng vào ngày 15/1, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ tiếp tục chờ đợi và quan sát, nói rằng đã có những tín hiệu tích cực về tình hình Iran.