Thế giới

Google News

Hé lộ dự thảo điều lệ Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ yêu cầu các quốc gia muốn có một vị trí thường trực trong Hội đồng Hòa bình mới của ông đóng góp ít nhất 1 tỷ USD.

ncbu5pogrrkejj5etnfkvdmvz4.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hội đồng này được mô tả là “một tổ chức quốc tế tìm cách thúc đẩy sự ổn định, khôi phục hoạt động quản trị đáng tin cậy và hợp pháp, đảm bảo hòa bình lâu dài ở các khu vực bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi xung đột”. Hội đồng sẽ chính thức được thành lập khi ba quốc gia thành viên đồng ý với điều lệ.

Theo một dự thảo điều lệ của hội đồng mà Bloomberg nhận được, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ chức chủ tịch đầu tiên và sẽ quyết định ai được mời làm thành viên. Các quyết định sẽ được đưa ra dựa trên đa số phiếu, với mỗi quốc gia thành viên được một phiếu bầu, nhưng tất cả đều phải được chủ tịch phê chuẩn.

“Mỗi quốc gia thành viên sẽ có nhiệm kỳ không quá ba năm kể từ khi bản điều lệ này có hiệu lực, tùy thuộc vào việc gia hạn của chủ tịch. Nhiệm kỳ ba năm sẽ không áp dụng với các quốc gia thành viên đóng góp hơn 1 tỷ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên điều lệ có hiệu lực”, bản dự thảo nêu rõ, đồng thời cho biết ông Trump sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt con dấu chính thức của hội đồng.

Theo dự thảo điều lệ, Hội đồng Hòa bình sẽ triệu tập các cuộc họp bỏ phiếu ít nhất mỗi năm một lần, và “vào những thời điểm và địa điểm bổ sung mà chủ tịch thấy phù hợp”.

Chương trình nghị sự của hội đồng sẽ phải được chủ tịch phê duyệt.

Ngoài ra, hội đồng sẽ tổ chức các cuộc họp không bỏ phiếu thường xuyên với ban điều hành. Các cuộc họp như vậy sẽ được triệu tập ít nhất mỗi quý một lần.

Ông Trump cũng sẽ có quyền bãi nhiệm thành viên, với một số điều kiện bổ sung. Điều lệ nêu rõ: “Chủ tịch sẽ luôn chỉ định người kế nhiệm cho vai trò chủ tịch”.

Các quan chức Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận về bản dự thảo này.

Giới phê bình lo ngại ông Trump đang cố gắng xây dựng một tổ chức thay thế, hoặc đối trọng với Liên Hợp Quốc.

Các nguồn thạo tin cho biết, một số quốc gia châu Âu đã được mời tham gia hội đồng hòa bình.

Bản dự thảo điều lệ dường như cho thấy chính ông Trump sẽ kiểm soát vấn đề chi phí của hội đồng, điều mà hầu hết các quốc gia có khả năng tham gia hội đồng coi là không thể chấp nhận được.

Một số quốc gia không đồng ý với bản dự thảo điều lệ của ông Trump và được cho là đang cùng nhau phản đối các đề xuất này.

Minh Hạnh
Bloomberg
