Thế giới

Google News

Thêm một ông trùm lừa đảo bị bắt ở Campuchia

Bình Giang

TPO - Tòa án thủ đô Phnom Penh của Campuchia vừa quyết định tạm giam cựu doanh nhân Hoàng Kế Mậu (Huang Jimao), với cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.

img-1904.jpg
Chân dung Hoàng Kế Mậu. (Ảnh: Khmer Times)

Hoàng Kế Mậu, tên khác Ly Kuong, 50 tuổi, bị xác định là có liên quan đến một vụ án lừa đảo trực tuyến, với các hoạt động tuyển dụng trái phép nhằm bóc lột, lừa đảo, gây ra các hành vi phạm tội có tổ chức và rửa tiền. Những hành vi này diễn ra tại Campuchia và một số nơi khác từ năm 2019 đến nay, Khmer Times đưa tin.

Người đàn ông gốc Hoa này đã lập ra Tập đoàn Hoàng gia (Royal Park), sở hữu của khu phức hợp lớn "Thiên đường Hoàng gia" ở tỉnh Sihanoukville và thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan ở tỉnh Mondulkiri.

Người đàn ông này từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Casino Sihanoukville, với các lợi ích trải rộng trong lĩnh vực bất động sản, casino, khách sạn, xây dựng và công nghiệp gỗ. Hoàng Kế Mậu được xác định là nhân vật giữ vị trí kiểm soát trong mạng lưới tội phạm, sử dụng các casino và khách sạn để giam giữ trái phép và tra tấn các cá nhân để ép họ tham gia nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Quyết định tạm giam được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Campuchia tiến hành điều tra và phát hiện nhiều hoạt động bất thường như chiếm đoạt tài sản của người khác dưới vỏ bọc đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh thiếu minh bạch; sau đó sử dụng dòng tiền để che giấu, đánh lạc hướng cơ quan chức năng, rửa tiền, lợi dụng các cơ sở sòng bạc và khách sạn để giam giữ, lôi kéo nạn nhân tham gia các vụ lừa đảo trực tuyến từ năm 2019 đến nay.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm xác định các cá nhân liên quan khác và xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Kế Mậu bị bắt giữ trong chiến dịch đẩy mạnh truy quét các hoạt động lừa đảo công nghệ ở Campuchia, theo chỉ thị gần đây của Thủ tướng Hun Manet. Theo đó, các cơ quan chức năng trên cả nước đang triển khai những biện pháp pháp quyết liệt để xử lý các đối tượng liên quan. Campuchia tuyên bố chiến dịch này "không có ngoại lệ”.

Nhân vật này bị bắt giữ không lâu sau khi ông chủ tập đoàn Prince Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc, với cáo buộc điều hành tập đoàn vỏ bọc cho mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia. Trần Chí cũng từng điều hành nhiều khách sạn sòng bạc tại Sihanoukville.

Sau khi các ông trùm “sừng sỏ” bị bắt, nhiều đối tượng hoạt động trong các mạng lưới lừa đảo đang tháo chạy khỏi Campuchia.

Bình Giang
Khmer Times
#Hoàng Kế Mậu #Huang Jimao #Lu Kuong #Lừa đảo trực tuyến #Sòng bạc #Campuchia #Sihanoukville

