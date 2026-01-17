Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại nặng nề tại nhà máy UAV Nga sau đòn tập kích của Ukraine

TPO - Ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy nhiều hạng mục tại nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) lớn của Nga ở Taganrog đã bị hư hại nặng sau một chiến dịch tấn công phối hợp giữa Hải quân Ukraine và nhóm đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Theo thông tin từ phía Ukraine, một số nhà xưởng quy mô lớn của nhà máy Atlant Aero đã bị phá hủy, trong khi các khu vực khác xuất hiện dấu hiệu cháy. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một cụm công trình chịu thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất của cơ sở này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với nhà máy Atlant Aero ở Taganrog, Nga.

Atlant Aero được biết đến là nơi sản xuất UAV Molniya (Tia chớp) của Nga, bên cạnh các bộ phận UAV và thiết bị quân sự khác. Molniya là loại UAV cảm tử cánh cố định, giá rẻ, được lực lượng Nga sử dụng rộng rãi trên chiến trường và gia tăng đáng kể trong năm 2025.

Nhờ tầm bay và tải trọng lớn hơn so với các UAV FPV thông thường, Molniya được đánh giá là hiệu quả trong việc tấn công các tuyến hậu cần và vị trí phòng thủ kiên cố.

Hải quân Ukraine ngày 16/1 công bố thiệt hại đối với năng lực sản xuất của nhà máy, sau khi SBU thông báo về cuộc tấn công diễn ra trước đó ba ngày. Ngoài UAV Molniya, Atlant Aero còn được cho là tham gia sản xuất các bộ phận cho UAV tấn công Orion, cùng với thiết bị và linh kiện tác chiến điện tử của Nga.

Taganrog là một thành phố cảng lớn của Nga, nằm cách tỉnh Donetsk (Ukraine) hiện do Nga kiểm soát khoảng hơn 40 km.

Trong năm qua, các cơ sở sản xuất quân sự của Nga, bao gồm những cơ sở nằm sâu phía sau chiến tuyến thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.

Theo giới quan sát, việc các cơ sở then chốt bị đánh trúng không chỉ gây tổn thất vật chất mà còn đặt ra thách thức lâu dài đối với năng lực duy trì chiến sự của Moscow trong khu vực.