Thế giới

Google News

Nga - Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn quanh nhà máy điện hạt nhân

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã đạt được thỏa thuận với Nga và Ukraine về một lệnh ngừng bắn cục bộ để sửa chữa đường dây điện dự phòng cuối cùng của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporozhye.

thumbs-b-c-58d451cdcbb6236d9f5aa.jpg
Nhà máy Điện hạt nhân Zaporozhye. (Ảnh:

Theo IAEA, đường dây dự phòng cuối cùng của nhà máy đã bị ngắt kết nối do hoạt động quân sự hồi đầu tháng, khiến nhà máy chỉ còn phụ thuộc vào một đường dây chính duy nhất.

IAEA cảnh báo rằng những sự gián đoạn như vậy làm dấy lên lo ngại về an toàn hạt nhân, nhưng không quy trách nhiệm cho bên nào.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cả hai bên để đảm bảo an toàn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye”, Tổng giám đốc IAEA - Rafael Grossi - cho biết, nói thêm rằng đây là thỏa thuận thứ tư do cơ quan này đàm phán.

Theo IAEA, các kỹ thuật viên từ đơn vị điều hành lưới điện của Ukraine dự kiến ​​sẽ bắt đầu sửa chữa đường dây trong những ngày tới. Các chuyên gia của IAEA cũng đã được huy động để giám sát quá trình này.

Tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vẫn đặc biệt căng thẳng do lo ngại về một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra. Mátxcơva và Kiev thường xuyên cáo buộc đối phương tiến hành các cuộc tấn công xung quanh cơ sở này.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, vốn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022, đã nhiều lần mất điện sau khi cơ sở hạ tầng xung quanh bị hư hại.

Nhân viên IAEA đã có mặt tại nhà máy kể từ ngày 1/9/2022.

Minh Hạnh
RT
#nhà máy điện hạt nhân #IAEA #Nga #Ukraine #Zaporozhye #lệnh ngừng bắn

