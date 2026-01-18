Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng nghìn người biểu tình ở Đan Mạch yêu cầu Mỹ để Greenland yên

Bình Giang

TPO - Ngày 17/1, hàng nghìn người xuống đường ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ sẽ tiếp quản Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp thuế với các quốc gia phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm tiếp quản Greenland.

screen-shot-2026-01-17-at-93739-pm.png
screen-shot-2026-01-17-at-93843-pm.png
screen-shot-2026-01-17-at-93835-pm.png
Cuộc biểu tình ở Copenhagen ngày 17/1. Ảnh: AP

Cuộc biểu tình diễn ra đúng lúc một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ thực hiện chuyến thăm Copenhagen, để bày tỏ quan điểm phản đối của nhiều người Mỹ trước những lời đe dọa mang tính phô trương sức mạnh quân sự của chính quyền Tổng thống Trump.

Đám đông biểu tình vẫy cờ Đan Mạch và Greenland, tạo thành biển màu đỏ và trắng trước tòa thị chính Copenhagen, hô vang “Kalaallit Nunaat!” - tên địa phương của Greenland. Đám đông sau đó kéo đến trước Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô của Đan Mạch.

“Những sự kiện gần đây đã đặt Greenland và người dân Greenland, cả ở Greenland lẫn tại Đan Mạch, vào tình trạng chịu nhiều sức ép”, bà Julie Rademacher - Chủ tịch tổ chức Uagut, cho biết trong một tuyên bố để kêu gọi đoàn kết.

“Khi căng thẳng gia tăng và mọi người rơi vào trạng thái lo ngại, chúng ta đứng trước nguy cơ gây ra nhiều vấn đề hơn là mang lại giải pháp cho bản thân và cho nhau. Chúng tôi kêu gọi người Greenland ở cả Greenland và Đan Mạch hãy sát cánh”, bà nói.

Cuộc biểu tình tại Greenland nhằm “cho thấy chúng tôi đang hành động, chúng tôi đoàn kết và ủng hộ các chính trị gia, nhà ngoại giao và đối tác của mình”, ông Kristian Johansen, một trong những người tổ chức sự kiện cho biết trong tuyên bố.

“Chúng tôi yêu cầu tôn trọng quyền tự quyết của đất nước và tôn trọng chúng tôi với tư cách là một dân tộc. Chúng tôi yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc pháp lý quốc tế. Đây không chỉ là cuộc đấu tranh của riêng chúng tôi, mà là vấn đề liên quan đến toàn thế giới”, bà Avijaja Rosing-Olsen, một người khác trong nhóm tổ chức, nói thêm.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích Đan Mạch, cho rằng đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này chưa làm đủ để bảo đảm an ninh cho Greenland.

Trong khi đó, các thành viên NATO ở châu Âu đang triển khai binh sĩ tới Greenland để tham gia một cuộc tập trận quân sự, nhằm thể hiện với Mỹ và rằng họ sẽ “bảo vệ chủ quyền của mình”, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Alice Rufo cho biết.

Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển thông báo sẽ cử số lượng nhỏ quân nhân để chuẩn bị cho các cuộc tập trận trong tương lai tại Bắc cực.

Đan Mạch cho biết Mỹ cũng được mời tham gia cuộc tập trận này.

Bình Giang
Reuters, Guardian
