Đại giáo chủ Iran Khamenei cảnh báo Mỹ

TPO - Đại giáo chủ Ali Khamenei cáo buộc Mỹ đứng sau cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua ở Iran, khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Người Hồi giáo Shia Kashmir giơ cao ảnh của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei trong cuộc biểu tình chống Mỹ và Israel ở Kashmir, ngày 16/1. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi coi Mỹ là tội phạm vì những thương vong, thiệt hại và sự bôi nhọ mà Mỹ gây ra cho dân tộc Iran”, truyền thông chính thống Iran dẫn phát biểu của ông Khamenei.

Các cuộc biểu tình ở Iran bùng phát từ ngày 28/12/2025 do khó khăn kinh tế, sau đó nhanh chóng lan rộng thành phong trào chống chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa can thiệp, cảnh báo sẽ có “hành động rất mạnh mẽ” nếu Iran mạnh tay với người biểu tình. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 16/1, nhà lãnh đạo Mỹ lại cảm ơn các nhà lãnh đạo Tehran, nói rằng họ đã hủy bỏ các vụ hành quyết hàng loạt. Iran khẳng định “không có kế hoạch treo cổ ai”.

Trong bài phát biểu dường như để đáp lại ông Trump, ông Khamenei nói: “Chúng tôi sẽ không kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng cũng sẽ không để các tội phạm trong nước hay quốc tế thoát khỏi trừng phạt”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico ngày 17/1, Tổng thống Trump nói “đã đến lúc tìm kiếm ban lãnh đạo mới ở Iran” và kêu gọi chấm dứt 37 năm cầm quyền của ông Khamenei.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 14/1, Tổng thống Trump cho rằng nhân vật đối lập Iran Reza Pahlavi “có vẻ rất dễ mến”, nhưng bày tỏ nghi ngờ về khả năng ông này có thể tập hợp được sự ủng hộ trong nước để lên nắm quyền.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran cho biết “vài nghìn người đã thiệt mạng” trong làn sóng biểu tình trên toàn quốc, được coi là đợt bất ổn nghiêm trọng nhất ở Iran trong nhiều năm. Ông cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau.

“Những kẻ có liên hệ với Israel và Mỹ đã gây ra thiệt hại lớn và khiến vài nghìn người thiệt mạng”, ông Khamenei nói và cho biết những đối tượng đó đã phóng hỏa, phá hoại tài sản công và kích động hỗn loạn, gọi đó là những “tội ác và sự vu khống nghiêm trọng”.

Tuần trước, Tổng công tố Iran cho biết những người bị bắt trong đợt biểu tình sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Những người bị bắt đã “tiếp tay cho bạo loạn và khủng bố tấn công lực lượng an ninh và tài sản công”, cũng như “những kẻ đánh thuê mang vũ khí và gieo rắc nỗi sợ trong dân chúng”.

“Tất cả các thủ phạm đều là mohareb”, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Mohammad Movahedi Azad. Mohareb là một thuật ngữ pháp lý Hồi giáo, nghĩa là tiến hành chiến tranh chống lại Thượng đế, và theo luật Iran có thể bị tử hình.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hàng nghìn “kẻ bạo loạn và khủng bố” đã bị bắt trên khắp cả nước, bao gồm những đối tượng có liên hệ với các nhóm đối lập ở nước ngoài để đòi lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.

Trong số này có một số người bị coi là “kẻ cầm đầu”, như một phụ nữ tên là Nazanin Baradaran, bị bắt giữ sau “các chiến dịch tình báo phức tạp”.

Theo các bài báo, Baradaran hoạt động với tên Raha Parham - thay mặt cho thái tử lưu vong Pahlavi, và đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức biểu tình.

Các quan chức Israel bày tỏ sự ủng hộ ông Pahlavi. Trong tiết lộ hiếm hoi gần đây, Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Quân đội Israel, rằng Israel có các lực lượng “hiện diện tại chỗ” ở Iran. Ông cho biết mục tiêu là làm suy yếu năng lực của Iran, song phủ nhận việc trực tiếp tìm cách lật đổ ban lãnh đạo nước này.