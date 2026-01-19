‘Tuyển hoa, lặt nụ’ - nghề kiếm thêm của sinh viên Đà Nẵng dịp cận Tết

TPO - Những ngày cuối tháng 11 âm lịch, các vườn cúc tại thành phố Đà Nẵng bước vào cao điểm chuẩn bị mùa hoa Tết. Bên cạnh việc chăm sóc, tạo dáng cho cây, công đoạn “tuyển hoa, lặt nụ” được các nhà vườn triển khai đồng loạt, không chỉ quyết định chất lượng hoa xuất bán mà còn mở ra cơ hội việc làm thời vụ cho nhiều sinh viên dịp cuối năm.

Để cúc nở to, đều và đúng thời điểm cận Tết Nguyên đán, các nhà vườn phải loại bỏ những nụ thừa từ sớm, giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa chính. Đây là khâu đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn nên cần số lượng lớn nhân công, nhất là trong giai đoạn cao điểm trước Tết.

Tính chất công việc không yêu cầu tay nghề cao, thời gian làm việc linh hoạt, “tuyển hoa, lặt nụ” trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều sinh viên trên địa bàn thành phố. Không chỉ góp phần giúp nhà vườn bảo đảm chất lượng hoa Tết, công việc này còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp sinh viên trang trải chi phí sinh hoạt, đi lại và chuẩn bị cho dịp Tết sắp đến.

Sinh viên lặt búp tại một vườn cúc ở phường Hòa Cường. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Tại một vườn cúc ở phường Hòa Cường, bạn Nguyễn Khắc Thủy - sinh viên năm 2, Trường Đại học Đông Á cho biết, những ngày cận Tết, tranh thủ thời gian rảnh, Thủy đến các vườn cúc nhận việc với mong muốn có thêm tiền mua vé xe về quê sum họp cùng gia đình. Theo Thủy, công việc này không đòi hỏi trình độ hay tay nghề cao, chủ yếu cần sự tỉ mỉ, cẩn thận và kiên trì. Công việc không quá vất vả nhưng vẫn mang lại một khoản thu nhập nhỏ giúp sinh viên trang trải chi phí sinh hoạt.

Công việc diễn ra ngoài trời, người lao động phải đứng làm việc suốt khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Cách đó không xa, Trần Bảo Kiệt - sinh viên năm 4 Đại học Duy Tân cho biết, đây là năm thứ ba gắn bó với công việc “tuyển hoa, lặt nụ” tại vườn cúc này. Dù đang là sinh viên năm cuối, bận rộn với lịch thực tập, nhưng do vườn hoa thiếu nhân công đợt cao điểm cận Tết, nên Kiệt vẫn tranh thủ thời gian đến làm phụ giúp.

“Do đã gắn bó với vườn hoa này từ hai năm trước nên việc chăm sóc nụ cúc đã trở nên quen thuộc. Năm nay chỉ sắp xếp được hai ngày rảnh nhưng mình vẫn muốn quay lại hỗ trợ chủ vườn”, Kiệt chia sẻ. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Sinh viên lặt nụ cúc, góp phần đảm bảo thời vụ cho thị trường hoa Tết. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương﻿

Tại các vườn cúc ở phường Hòa Xuân, hoạt động “tuyển hoa, lặt nụ” cũng diễn ra với quy mô lớn. Các nhà vườn cho biết, nhu cầu lao động thời vụ tăng cao từ cuối tháng 11 âm lịch đến sát Tết, trong đó sinh viên chiếm tỉ lệ đáng kể.

Tuyển hoa, lặt nụ đã trở thành công việc thu hút lực lượng lớn sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập tại vườn cúc phường Hòa Xuân. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Bạn Phùng Thị Thanh Thư - sinh viên năm 4 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng cho biết, đây là lần đầu tham gia công việc “tuyển hoa, lặt nụ” tại các vườn cúc dịp cận Tết. “Công việc khá phù hợp để sinh viên kiếm thêm thu nhập, không phải bưng bê nặng như làm phục vụ trong các tiệc cưới, nên khá phù hợp với con gái”, Thư chia sẻ. Việc làm thêm này giúp cô bạn có thêm thu nhập trong thời gian rảnh, đồng thời vẫn bảo đảm sắp xếp được lịch học và thực tập cuối khóa.

Thanh Thư (bên phải) cùng các bạn ngắt nụ hoa kiếm tiền mùa Tết. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Việc loại bỏ những nụ hoa thừa trên thân cây đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chăm sóc hoa. Người làm phải nhổ cỏ xung quanh chậu, chỉ giữ lại nụ lớn nhất để cây tập trung dinh dưỡng, giúp hoa chính nở đều và đẹp. Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận nhằm tạo ra những chậu cúc đạt chất lượng cao, nở kịp để đưa ra thị trường đúng dịp Tết.

Công việc lặt nụ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng thao tác. Ảnh: Thảo Vy – Thùy Dương

Theo các chủ vườn hoa tại phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân, mức tiền công đối với lao động thời vụ hiện dao động khoảng 25.000 đồng/giờ. Thời gian làm việc thường chia thành hai ca, từ 7–11 giờ và 13–17 giờ mỗi ngày. Tiền công được thanh toán linh hoạt theo ngày hoặc theo tuần, tạo điều kiện để sinh viên chủ động sắp xếp việc học và làm thêm trong những ngày cận Tết.