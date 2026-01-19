Tuổi trẻ Cà Mau gửi trọn niềm tin và khát vọng cống hiến về Đại hội XIV của Đảng

TPO - Từ Đất Mũi - cực Nam Tổ quốc, tuổi trẻ Cà Mau gửi về Đại hội XIV của Đảng một thông điệp – triệu niềm tin của tuổi trẻ, của niềm tin son sắt, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Chia sẻ kỳ vọng trước thềm Đại hội XIV của Đảng, chị Nguyễn Trang Anh Thư – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng vào những quyết sách lớn của Đại hội và tự nhắc mình phải sống xứng đáng với niềm tin ấy bằng hành động cụ thể. Thanh niên, sinh viên Cà Mau nguyện đi đầu trong đổi mới sáng tạo, dấn thân, cống hiến, góp sức trẻ xây dựng quê hương và đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển”.

Thông điệp của tuổi trẻ Cà Mau gửi về Đại hội.

Từ miền biển Sông Đốc, chị Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Đoàn xã Sông Đốc (Cà Mau) gửi trọn niềm tin vào Đại hội và bày tỏ quyết tâm đem sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên miền biển góp phần bảo vệ biển đảo, xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững.

Cùng chung niềm tin ấy, đoàn viên Nguyễn Khánh Nam (xã Sông Đốc) kỳ vọng, Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đưa Việt Nam vươn lên giàu mạnh, hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Trong lĩnh vực giáo dục, chị Nguyễn Thị Hồng Vân – Bí thư Đoàn Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Trạch, Cà Mau) khẳng định, quyết tâm đi đầu trong học tập, lao động sáng tạo, chuyển đổi số. Tuổi trẻ cũng kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, giữ vững niềm tin, lý tưởng và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. “Dù ở bất cứ cương vị nào, thanh niên cũng nguyện sống xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân và của thời đại”, chị Vân chia sẻ.

Mang trong tim lý tưởng cách mạng và trách nhiệm vẻ vang của người chiến sĩ dân quân, anh Đặng Nguyễn Anh Khoa – Bí thư Chi đoàn Quân sự phường Vĩnh Trạch gửi trọn niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. “Tuổi trẻ Chi đoàn Quân sự quyết tâm rèn luyện bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sẵn sàng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, góp sức xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc”, anh Khoa chia sẻ.

Chị Lâm Xuân Đào – Bí thư Đoàn xã Phong Thạnh (Cà Mau) cũng gửi gắm niềm và kỳ vọng vào Đại hội Đảng.

Ở cơ sở, chị Lâm Xuân Đào – Bí thư Đoàn xã Phong Thạnh (Cà Mau) cũng gửi gắm niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược, đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. “Tuổi trẻ mong Đại hội tiếp tục quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, chị Đào gửi gắm.

Tuổi trẻ Cà Mau cùng tuổi trẻ cả nước đang chung một niềm tin, khát vọng lớn là được góp sức mình vào hành trình dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường và hạnh phúc.