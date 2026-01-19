Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Cờ Tổ quốc, cờ Đảng rực rỡ giữa bản làng

Đức Anh - Ngọc Tú

TPO - Trên khắp các nẻo đường từ trung tâm tỉnh Tuyên Quang đến các bản làng vùng sâu vùng xa như Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, màu áo xanh tình nguyện rộn ràng ra quân trang hoàng đường phố và thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

bachxa.jpg
Sáng 18/1, trên khắp các nẻo đường, tuổi trẻ Tuyên Quang﻿ đã rộn ràng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa dỡ các biển quảng cáo rác, chỉnh trang vỉa hè và chăm sóc cây xanh. Đặc biệt, tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử như Khu di tích quốc gia, các bạn trẻ đã tổ chức lao động, làm đẹp cảnh quan, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh đi trước. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên﻿ xã Bạch Xa treo cờ tại khu vực trung tâm xã
nghiathuan.jpg
nghiathuan1.jpg
Đoàn Xã Nghĩa Thuận phối hợp tổ chức treo cờ và trang hoàng đường phố nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
tanthanh.jpg
dai-dien.jpg
tanthanh1.jpg
Đoàn Xã Tân Thanh tổ chức ngày chủ nhật xanh hoạt động quét dọn vệ sinh đường làng, treo cờ.
antuong1.jpg
antuong2.jpg
antuong4.jpg
Đoàn phường An Tường tổ chức lao động dọn dẹp chỉnh trang đường phố, bóc xóa biển quảng cáo rác rao vặt sai quy định tại tuyến đường Võ Chí Công phường An Tường.
lambinh.jpg
lambinh1.jpg
Tuổi trẻ Lâm Bình đã ra quân với chuỗi hoạt động thiết thực như thăm hỏi người có uy tín, cắm cờ Tổ quốc trang hoàng đường quê và hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh cho gia súc.
minhthanh.jpg
Đoàn xã Minh Thanh huy động 40 đoàn viên, thanh niên vệ sinh bia di tích Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
thuonglam.jpg
vietlam.jpg
vietlam1.jpg
vietlam3.jpg
Trong ảnh: Đoàn Thanh niên xã Việt Lâm, xã Thượng Lâm dọn dẹp đường sá, chăm sóc cây xanh.

Tuổi trẻ Nghệ An sôi nổi nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng

tan-ky.jpg
Những ngày qua, tuổi trẻ﻿ toàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Đại hội﻿ đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: NT
yen-na.jpg
Tại xã miền núi Yên Na (Nghệ An), đoàn viên thanh niên﻿ toàn xã đã triển khai công trình “Đường cờ chào mừng Đại hội XIV”.
yna10.jpg
yna9.jpg
Những lá cờ Tổ quốc, lá cờ Đảng rực rỡ bay giữa bản làng xã Yên Na.
yen-na2.jpg
Bên cạnh thực hiện đường cờ, đoàn viên thanh niên xã Yên Na còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh các tuyến đường, đào vét kênh mương.
yna3.jpg
yna4.jpg
Với tinh thần xung kích, tình nguyện mùa Đông, đoàn viên, thanh niên xã Yên Na đã thể hiện rõ phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, biến tinh thần chào mừng Đại hội thành những phần việc cụ thể, hiệu quả.
thai-hoa.jpg
Tại phường Thái Hòa, Đoàn thanh niên đã và đang triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Nổi bật là chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh, huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Đài Tưởng niệm Hòa Hiếu cũ.
thoa.jpg
Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.
2970604537394745403-2.jpg
Hướng về Đại hội bằng những việc làm tri ân sâu sắc, tuổi trẻ xã Đức Châu đã tổ chức dâng hương, chăm sóc phần mộ, làm cỏ, dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ của xã.
2970604537394745403.jpg
2970604537394745403-1.jpg
Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ hôm nay.
qmai.jpg
Không khí chào mừng Đại hội cũng lan tỏa mạnh mẽ tại phường Quỳnh Mai, nơi tuổi trẻ địa phương đồng loạt ra quân treo 500 lá cờ Tổ quốc trên các tuyến đường, khu dân cư, tạo nên không gian rực rỡ sắc đỏ, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV﻿; chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
2638219010425015232.jpg
Trong khi đó, tuổi trẻ xã Tân Kỳ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa tại Di tích Cột mốc Km0 - đường Hồ Chí Minh, vệ sinh khu vực nội thị.
tky.jpg
Các công trình, phần việc không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp - văn minh mà còn thể hiện niềm tin son sắt, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hành động của đoàn viên, thanh niên đối với Đảng và quê hương.
2eca8347e5f66aa833e7.jpg
qson-2.jpg
quynh-son1.jpg
Với những việc làm cụ thể, ý nghĩa, tuổi trẻ Nghệ An đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đức Anh - Ngọc Tú
