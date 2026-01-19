Cờ Tổ quốc, cờ Đảng rực rỡ giữa bản làng

TPO - Trên khắp các nẻo đường từ trung tâm tỉnh Tuyên Quang đến các bản làng vùng sâu vùng xa như Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, màu áo xanh tình nguyện rộn ràng ra quân trang hoàng đường phố và thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.