Cờ Tổ quốc, cờ Đảng rực rỡ giữa bản làng

TPO - Trên khắp các nẻo đường từ trung tâm tỉnh Tuyên Quang đến các bản làng vùng sâu vùng xa như Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, màu áo xanh tình nguyện rộn ràng ra quân trang hoàng đường phố và thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đoàn Xã Nghĩa Thuận phối hợp tổ chức treo cờ và trang hoàng đường phố nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
Đoàn Xã Tân Thanh tổ chức ngày chủ nhật xanh hoạt động quét dọn vệ sinh đường làng, treo cờ.
Đoàn phường An Tường tổ chức lao động dọn dẹp chỉnh trang đường phố, bóc xóa biển quảng cáo rác rao vặt sai quy định tại tuyến đường Võ Chí Công phường An Tường.
Tuổi trẻ Lâm Bình đã ra quân với chuỗi hoạt động thiết thực như thăm hỏi người có uy tín, cắm cờ Tổ quốc trang hoàng đường quê và hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh cho gia súc.
Trong ảnh: Đoàn Thanh niên xã Việt Lâm, xã Thượng Lâm dọn dẹp đường sá, chăm sóc cây xanh.
Tuổi trẻ Nghệ An sôi nổi nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Những lá cờ Tổ quốc, lá cờ Đảng rực rỡ bay giữa bản làng xã Yên Na.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện mùa Đông, đoàn viên, thanh niên xã Yên Na đã thể hiện rõ phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, biến tinh thần chào mừng Đại hội thành những phần việc cụ thể, hiệu quả.
Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ hôm nay.
Với những việc làm cụ thể, ý nghĩa, tuổi trẻ Nghệ An đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.