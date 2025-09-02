Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều người dân địa phương xúc động khi thấy hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (quê ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) trên lễ đài Quảng trường Ba Đình, ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang trọng, hùng tráng, để lại nhiều cảm xúc tự hào.

Nhiều người xem truyền hình trực tiếp buổi lễ, đặc biệt chú ý đến hình ảnh một cụ bà tóc bạc trắng, vấn khăn, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, quê ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (trước thuộc thôn Liên Công, phường Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh cũ).

ban-sao-z6968753798309fbd5fa5ea72083a790d970520a4e6334-edited-1756785722323jpg-2.jpg
Nhiều người dân địa phương xúc động khi thấy hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến trên lễ đài Quảng trường Ba Đình, ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bà Trần Thị Huyến sinh ra trong một gia đình cách mạng. Cha của bà là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh khi bà mới tròn hai tháng tuổi.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử, bà Trần Thị Huyến tiếp tục cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc khi hai người con trai của bà là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980).

Hiện tại, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến sống cùng gia đình người con trai út tại phường Trần Phú.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Mẹ Việt Nam anh Hùng #lễ 2/9 #quốc khánh 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục