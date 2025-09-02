Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lễ thượng cờ tại địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sáng 2/9

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hòa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, sáng 2/9, tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú - địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc.

Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, đúng 7h, nghi lễ thượng cờ được tiến hành trang trọng, chặt chẽ từ khâu tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ đến phổ biến các quy định trước khi lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay trên đỉnh cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Khi Quốc ca cất lên trang nghiêm giữa nơi biên cương địa đầu cực Bắc, ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, hòa cùng gió ngàn nơi núi rừng, không khí buổi lễ trở nên xúc động và tràn đầy tự hào.

7445.jpg
7444.jpg
Đồn Biên phòng Lũng Cú, cấp ủy, chính quyền địa phương, đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Lũng Cú và du khách tham dự Lễ thượng cờ Tổ quốc.

Dưới lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam, mọi ánh mắt đều hướng về, trái tim như chung nhịp đập. Cảm xúc dâng trào, tình yêu quê hương đất nước như được khơi dậy mãnh liệt trong lòng mỗi người.

Buổi lễ có sự tham dự của Đồn Biên phòng Lũng Cú, cấp ủy, chính quyền địa phương, đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Lũng Cú và du khách.

7443.jpg
7447.jpg
Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, nhấn mạnh: "Đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc".

Trước đó, ngày 29/8, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú phối hợp với Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Lũng Cú, tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

7440.jpg
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Lũng Cú
7448.jpg
Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân.

Dịp này, đơn vị và chính quyền địa phương cũng đã tân trang cảnh quan môi trường, trang hoàng cờ hoa và trao tặng ảnh Bác Hồ và hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân trên địa bàn.

Thành Đạt
#Lễ thượng cờ Lũng Cú #Cột cờ Quốc gia Việt Nam #quốc khánh 2/9 #quốc ca Việt Nam #biên giới phía Bắc #địa đầu cực Bắc #truyền thống yêu nước Việt Nam #đồn biên phòng Lũng Cú #ngày lễ quốc gia Việt Nam #tự hào dân tộc

