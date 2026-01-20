'Kiều bào tin tưởng Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đột phá mạnh mẽ'

Bà con kiều bào ở nước ngoài luôn nhớ câu “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và phát triển đất nước.”

Nhà báo Việt kiều Nguyễn Huy Thắng, Tổng biên tập Báo Việt Đức và Truyền hình Việt-Đức VDTV, một gương mặt có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Berlin. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Là kiều bào duy nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức được mời về tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhà báo Việt kiều Nguyễn Huy Thắng, Tổng Biên tập Báo Việt Đức và Truyền hình Việt - Đức VDTV, một gương mặt có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Berlin, đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được tham dự, đưa tin về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước - dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhà báo Nguyễn Huy Thắng nhấn mạnh tự hào “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng,” Báo Việt Đức và Truyền hình Việt - Đức VDTV sẽ thông tin đậm nét về đại hội, để bà con Việt kiều ở nước ngoài thấy Đại hội Đảng XIV của Đảng thực sự vì dân, vì nước.

Lan tỏa đậm nét thông tin Đại hội XIV của Đảng tới kiều bào ở nước ngoài

- Xin chào nhà báo Nguyễn Huy Thắng. Thưa ông, là phóng viên kiều bào về nước tham dự, đưa tin về Đại hội XIV của Đảng, cảm xúc của ông thế nào?

Nhà báo Nguyễn Huy Thắng: Khi nhận thông tin tôi được tham dự Đại hội XIV của Đảng, trong lòng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào, đồng thời nhận thấy bản thân cũng phải có trách nhiệm hơn trong công tác truyền thông, báo chí cộng đồng, nhằm phục vụ kiều bào tại Đức cũng như bạn đọc quốc tế, để mọi người tiện theo dõi các ấn phẩm Báo Việt-Đức và Truyền hình Việt-Đức VDTV cũng như các nền tảng truyền thông do tôi phụ trách.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách nhà báo quốc tế. Trong không khí hân hoan, tự hào này, tôi lại nhớ lại những kỷ niệm của mình (vì tôi vào Đảng ngày 22/7/1972 tại chiến trường miền Nam). Đặc biệt, thời kỳ kháng chiến, tôi và đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị của tôi đã trở thành đơn vị Anh hùng…

Nói vậy để thấy những chiến sỹ năm xưa-như tôi, là những người đã từng đi qua giai đoạn lịch sử của đất nước và lần này được về tham dự, đưa tin Đại hội XIV của Đảng là vô cùng xúc động. Tận trong trái tim mình, tôi sự vui và hạnh phúc. Đặc biệt khi nhìn thấy đồng bào mình ở trong nước hồ hởi, đón chào đại hội, cảm xúc của một Việt kiều như tôi càng tự hào hơn.

Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới

- Với niềm vui, tự hào như vậy, nhiệm vụ đưa tin về Đại hội XIV của Đảng lần này đã được ông xác định thế nào? Và cá nhân ông sẽ làm gì để lan tỏa thông tin về đại hội tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Đức nói riêng hiệu quả nhất?

Nhà báo Nguyễn Huy Thắng: Tôi sẽ bám sát chương trình đại hội và cố gắng truyền tải những hình ảnh, thông tin thiết thực nhất, cụ thể nhất về đại hội để bà con kiều bào theo dõi.

Đặc biệt, với góc nhìn của một nhà báo lâu năm (nay tôi tròn 55 năm làm báo), tôi sẽ theo dõi sát chương trình để truyền tải sinh động về đại hội, đặc biệt là những quyết sách lớn, cũng như sự mong muốn, kỳ vọng của nhân dân (nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay).

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Qua nghiên cứu các văn kiện đại hội, tôi nhận thấy các tài liệu được chuẩn bị ngắn gọn nhưng sâu sắc, toàn diện, thể hiện quá trình chuẩn bị công phu. Đại hội XIV của Đảng lần này là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển.” Điều này thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong đó, tôi thực sự ấn tượng vào câu đột phá. Câu này làm cho tôi cũng như kiều bào ở nước ngoài thấy rằng đây là lúc toàn Đảng, toàn dân chúng ta cần phải vươn lên - như chúng ta đã làm cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như đã giải quyết được nạn đói sau những năm tháng chiến tranh, để đất nước vươn mình, phát triển như ngày hôm nay. Đó là sự lãnh đạo vô cùng tài tình và vững vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vì thế với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội,” tôi hoàn toàn tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những bước đột phá mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam vững bước tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với niềm tin và tầm quan trọng đó, tôi sẽ cố gắng thông tin về đại hội hiệu quả nhất, để bà con Việt kiều ở nước ngoài thấy rằng Đại hội Đảng XIV của Đảng thực sự vì dân, vì nước.

- Ở góc độ kiều bào, ông có những kỳ vọng gì về những quyết sách, chủ trương của Đảng trong Đại hội XIV này dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài?

Nhà báo Nguyễn Huy Thắng: Bà con kiều bào ở nước ngoài luôn nhớ câu “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và phát triển đất nước.” Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng đại hội lần này, các quyết sách, nghị quyết về quan điểm đó sẽ càng sâu và rộng hơn.

Trong thời gian qua, tôi thấy rằng các đề nghị của bà con kiều bào đã được Việt Nam lắng nghe và chấp nhận. Ví dụ như cho phép 2 quốc tịch. Điều này tạo cơ hội rất lớn cho bà con kiều bào ở nước ngoài. Vì vậy, bà con kiều bào càng tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ có những quyết sách mới đối với bà con kiều bào, đặc biệt là kêu gọi nhân tài, vật lực của bà con kiều bào về xây dựng quê hương, đất nước.

Chúng tôi cũng mong muốn rằng từ những nguyện vọng, mong muốn đó, nhà nước sẽ có các chính sách phù hợp để không chỉ thu hút tiềm lực, tài năng kinh tế về đầu tư, mà còn thu hút cả về nhân tài của người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là các thế hệ trẻ./.

Trước đó, ngày 19/1/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp đoàn phóng viên của các báo Đảng cộng sản, các Đảng có vị trí, vai trò quan trọng tại các nước, các hãng truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hãng thông tấn báo chí quốc tế tới Việt Nam đưa tin Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Đại hội XIV của Đảng là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong tiến trình phát triển của Việt Nam, không chỉ tổng kết, đánh giá thành tựu 40 năm Đổi mới mà còn xác định mục tiêu, tầm nhìn, thông qua những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/kieu-bao-tin-tuong-dai-hoi-xiv-se-mo-ra-mot-giai-doan-phat-trien-moi-dot-pha-manh-me-post1089425.vnp