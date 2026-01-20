Hà Nội tổ chức câu lạc bộ làm quen, thúc đẩy thanh niên kết hôn sớm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển TP Hà Nội năm 2026.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh con, sinh đủ hai con; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND TP sẽ rà soát, nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ, can thiệp thích hợp khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn sớm, các cặp vợ chồng sinh con sớm và sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; chính sách hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con; chính sách khuyến khích khen thưởng, động viên kịp thời những trường hợp thực hiện tốt chính sách dân số...

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn và thuyết phục, phù hợp với từng địa phương, từng nhóm đối tượng. Tổ chức các sự kiện truyền thông thu hút giới trẻ tham gia. Triển khai các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với các bạn chưa kết hôn; mô hình thanh niên sinh đủ 2 con trước tuổi 35…

Về truyền thông, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số năm 2026. Thực hiện cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư đường sinh sản, dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn…

Đưa nội dung về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh vào chương trình đào tạo của các trường đào tạo cán bộ, trung tâm chính trị khu vực, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y, dược, trường dạy nghề và các cơ sở đào tạo nghề.

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đẩy mạnh truyền thông giáo dục thay đổi hành vi của người dân về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và tham gia thực hiện các mục tiêu của kế hoạch.