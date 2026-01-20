Công an giúp người đàn ông đi lạc trở về gia đình

TPO - Phát hiện một người đàn ông đi lang thang tại khu vực dốc đê thôn Liên Hiệp 9, có biểu hiện mệt mỏi, không xác định được đường về nhà, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hát Môn (Hà Nội) đã tìm hiểu, giúp đỡ đưa ông trở về an toàn với gia đình.

Công an xã Hát Môn bàn giao ông N.K.T cho gia đình

Khoảng 16h30 ngày 19/1, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Cảnh sát khu vực Công an xã Hát Môn phát hiện một người đàn ông đi lang thang tại khu vực dốc đê thôn Liên Hiệp 9, có biểu hiện mệt mỏi, không xác định được đường về nhà.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông được xác định là ông N.K.T. (SN 1978, trú tại xã Quốc Oai).

Nhận thấy ông T. không bảo đảm an toàn khi đi một mình ngoài đường, lực lượng Công an xã Hát Môn đã đưa ông về trụ sở để nghỉ ngơi, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, liên hệ tìm kiếm người thân.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Công an xã Hát Môn đã liên hệ và bàn giao ông N.K.T cho gia đình, gồm con trai là anh N.K.Đ (SN 2006) và vợ là bà T.T.Đ (SN 1980), cùng trú tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội, bảo đảm an toàn, đúng quy trình.

Trao đổi với Công an xã Hát Môn, gia đình cho biết, ông T. đã rời khỏi nhà từ khoảng 9h sáng ngày 19/1. Dù gia đình đã tổ chức tìm kiếm suốt cả ngày nhưng không có kết quả. Việc ông T. được lực lượng Công an xã Hát Môn kịp thời phát hiện, chăm sóc chu đáo và hỗ trợ liên hệ gia đình là niềm may mắn lớn đối với gia đình.