Tặng 2.000 vé xe, quà cho thanh niên công nhân, người lao động khó khăn về quê đón Tết

TPO - Chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026” dành tặng 2.000 vé xe cùng 2.000 phần quà Tết đến công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh, thành khu vực Tây Nguyên và miền Trung.

Ngày 20/1, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM công bố chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026”, với 2.000 vé xe miễn phí cùng 2.000 phần quà Tết ý nghĩa, dành tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 14 tuyến xe về các tỉnh, thành khu vực Tây Nguyên và miền Trung, từ Đắk Lắk đến Thanh Hóa. Chương trình nhằm tiếp tục chung tay chăm lo đời sống cho công nhân, lao động dịp Tết đến, xuân về.

Năm 2025, thiên tai, bão lũ xảy ra đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân xa quê. Không ít người lao động đã phải dồn toàn bộ tiền tích lũy gửi về quê để hỗ trợ gia đình khắc phục thiệt hại khiến việc có được một tấm vé trở về quê sum họp bên gia đình trong ngày Tết trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

IMG_9128_QXZO.jpg
Người lao động trẻ về quê ăn Tết trên các chuyến xe mùa xuân do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân (Thành Đoàn TPHCM) phối hợp các đơn vị tổ chức. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình tiếp nhận hồ sơ tham gia của các đối tượng là công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ưu tiên công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian và địa điểm khởi hành: Các chuyến xe khởi hành vào ngày 12/2 (25 tháng Chạp Âm lịch) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương (đường NA7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa), Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (160 đường Hạ Long, phường Vũng Tàu).

Ban Tổ chức chương trình Chuyến xe mùa xuân nhận hồ sơ đăng ký từ nay đến hết 25/1.

Cách thức đăng ký: Người tham gia đăng ký trực tuyến tại website www.chuyenxemuaxuan.vn hoặc fanpage Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP. Hồ Chí Minh.

Bước 1: Truy cập website chuyenxemuaxuan.vn, đường link đăng ký tại fanpage Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM hoặc tải mẫu xác nhận hoàn cảnh và thành tích (theo mẫu https://byvn.net/AK1g). Ghi đầy đủ thông tin và có xác nhận của công ty hoặc đoàn thể (Công đoàn/Đoàn thanh niên). Việc này chỉ người đăng ký thực hiện, người đi kèm không cần thực hiện.

Bước 2: Chụp ảnh để đăng ký hồ sơ gồm:

- Ảnh chụp 2 mặt CCCD

- Ảnh chụp giấy xác nhận hoàn cảnh và thành tích

- Ảnh chụp bao gồm cả CCCD hoặc giấy khai sinh của người đi kèm

Bước 3: Truy cập website chuyenxemuaxuan.vn để nộp hồ sơ:

- Người đăng ký điền đầy đủ thông tin các trường theo yêu cầu của hệ thống kèm số lượng và thông tin người đi kèm.

- Đính kèm hình ảnh đã chụp.

- Gửi và chờ kết quả xét duyệt từ Ban Tổ chức.

Ngoài ra, để được hỗ trợ thông tin và đăng ký, người lao động có thể đến Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM tại các địa chỉ sau (khi đến cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, Giấy xác nhận hoàn cảnh và thành tích (theo mẫu https://byvn.net/AK1g):

Phường Linh Xuân: Đường số 13, Khu chế xuất Linh Trung 1

Phường Tân Thuận: Khu lưu trú công nhân Sadeco, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận

Phường Tân Thới Hiệp: số 51, đường Hiệp Thành 25 (HT25)

Xã Tân Nhựt: Khu dân cư Tân Tạo mở rộng, đường số 4, ấp 12

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ Bình Dương: đường NA7, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa

Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu: 160 đường Hạ Long, phường Vũng Tàu.

Kể từ năm 2009, chương trình “Chuyến xe thanh niên công nhân – Chuyến xe sum vầy” do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức và chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai đã đồng hành, hỗ trợ hơn 500.000 công nhân, người lao động và gia đình đang sinh sống, làm việc tại TPHCM được trở về quê sum họp, đoàn viên trong những ngày Tết.

Ngô Tùng
