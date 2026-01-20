Lan tỏa tình yêu Bác Hồ qua cuộc thi dành cho thiếu nhi Việt Nam

Video quang cảnh buổi lễ phát động cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2025-2026.

Sáng 20/1, tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Vinh Hưng, Nghệ An) Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương phát động cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2025-2026. Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Các tiết mục văn nghệ, tác phẩm kịch đặc sắc của các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Đây là lần thứ 6 cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa để thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Thông qua các tác phẩm dự thi, các em được bày tỏ tình cảm thiêng liêng đối với Bác, đồng thời ôn lại và lan tỏa những giá trị quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu, cuộc thi còn là dịp để thiếu nhi “kính báo” với Bác Hồ về những việc tốt, hành động đẹp mà các em đã, đang và sẽ thực hiện trong học tập, rèn luyện và cuộc sống hằng ngày, qua đó góp phần nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho thế hệ măng non.

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo TNTP&NĐ phát biểu tại Lễ phát động.

Theo Ban Tổ chức, trong giai đoạn 2020-2025, cuộc thi đã thu hút hơn 5 triệu bài dự thi của cá nhân và tập thể thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều tác phẩm dự thi dưới hình thức bài viết, tranh vẽ, video thể hiện tình cảm chân thành, trong sáng, giàu cảm xúc của các em đối với Bác Hồ và quyết tâm làm theo lời Bác dạy.

Cuộc thi năm học 2025-2026 dành cho tất cả thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 15 tuổi, đang học tập, sinh sống trong và ngoài nước; đồng thời khuyến khích sự tham gia của các Liên đội Tiểu học, THCS, các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Các hình thức dự thi gồm: video (dành cho tập thể); bài viết và tranh vẽ (dành cho cá nhân). Thời hạn nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 5/4/2026.

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi đạt giải.

Tại lễ phát động cuộc thi vào sáng 20/1, đông đảo học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, bổ ích. Các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm kịch cùng những trò chơi hấp dẫn đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, qua đó góp phần khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện và quyết tâm làm theo lời Bác dạy trong mỗi em học sinh.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tặng tủ sách kiến thức và kỹ năng cho Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.