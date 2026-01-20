Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Thanh niên Việt - Trung giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tình nguyện

Xuân Tùng
TPO - Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), đoàn viên, sinh viên hai nước đã cùng thảo luận sôi nổi về chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động tình nguyện.

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp đoàn cán bộ và sinh viên Trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) thăm và làm việc ở Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng cán bộ nòng cốt sinh viên. Cùng tham dự chương trình có đoàn viên, sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô.

tp-sinhvien-thanhhoa3.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cơ hội hợp tác giữa các tổ chức thanh niên trong trường học

Phát biểu tại chương trình, anh Lâm Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, chương trình diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước trong thời gian qua đang trên đà phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho tương lai phát triển mới, kỷ nguyên mới của Việt Nam.

sinhvien-thanhhoa1.jpg
Anh Lâm Tùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lâm Tùng nêu rõ, thế hệ trẻ của hai nước, nhất là sinh viên của hai nước luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai nước đặc biệt quan tâm, kỳ vọng là lực lượng có chí hướng tiếp bước các thế hệ cha anh, kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Nhiều năm qua, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước đã thúc đẩy hợp tác thanh niên, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các chương trình đào tạo, giao lưu thanh niên, sinh viên, các diễn đàn hợp tác thanh niên, sinh viên giữa hai nước đã tạo cơ hội để hiểu rõ hơn về văn hóa, truyền thống và phong tục, mô hình, tổ chức thanh niên của nhau. Điều này không chỉ giúp củng cố tình hữu nghị, mà còn góp phần phát triển những mối quan hệ cá nhân, tình bạn giữa thế hệ trẻ hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác trong học tập, nghiên cứu và công tác.

Theo anh Lâm Tùng, chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa T.Ư Đoàn và Đoàn đại biểu trường ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) là dịp để sinh viên hai nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, công tác sinh viên và nhiều lĩnh vực khác. Mở ra những cơ hội hợp tác, phối hợp giữa các tổ chức thanh niên trong trường học của hai nước trong tương lai, cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.

sinhvien-thanhhoa2.jpg
Anh Lữ Đằng Phi – Trưởng ban Tổ chức Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thanh Hoa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn đại biểu gồm 37 cán bộ, đoàn viên trẻ xuất sắc của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Anh Lữ Đằng Phi – Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Thanh niên Trường, cho biết, Đại học Thanh Hoa luôn chú trọng bồi dưỡng truyền thống yêu nước, hình thành nét đặc sắc giáo dục "vừa hồng vừa chuyên", phát triển toàn diện. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ hai nước sẽ cùng trưởng thành thông qua quá trình giao lưu, trao đổi ý tưởng mới.

tp-sinhvien-thanhhoa4.jpg
Đoàn đại biểu cán bộ và sinh viên ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc)

Tình nguyện bằng kiến thức chuyên môn

Tại buổi làm việc, đại diện các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội là Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chia sẻ nhiều mô hình hoạt động Đoàn, Hội mang đậm dấu ấn chuyển đổi số. Đặc biệt tạo môi trường cho đoàn viên, sinh viên phát triển toàn diện, vừa rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, vừa cống hiến thực chất cho cộng đồng.

tp-sinhvien-thanhhoa6.jpg
Anh Tạ Đình Hòa - Bí thư Đoàn Học viện Tài chính chia sẻ về thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác Đoàn Thanh niên ở trường đại học. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Vũ Trí Tuấn - Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ về các hoạt động tình nguyện gắn liền với đổi mới sáng tạo. Nổi bật có sinh viên lĩnh vực công nghệ phối hợp kỹ sư phần mềm phát triển nền tảng dự báo thiên tai (dubaothientai.org). Sinh viên khối ngành kinh tế tham gia chuyển giao mô hình kinh tế, đào tạo thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng online cho thanh niên địa phương.

tp-sinhvien-thanhhoa7.jpg
Anh Vũ Trí Tuấn - Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tham luận tại chương trình.

Anh Nguyễn Chính Nghĩa - Phó Bí thư Đoàn thanh niên ĐH Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh ứng dụng công cụ số và các hình thức đổi mới trong công tác thanh niên. Trong đó, nhà trường đã triển khai ứng dụng eHUST và iCTSV giúp sinh viên quản lý hoạt động rèn luyện, đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến. Đặc biệt, hoạt động tình nguyện tại Bách khoa đã chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng hỗ trợ cộng đồng về công nghệ, như tổ chức các lớp học STEM, AI cho học sinh phổ thông và các dự án chuyển đổi xanh.

tp-sinhvien-thanhhoa10.jpg
Anh Nguyễn Chính Nghĩa - Phó Bí thư Đoàn thanh niên ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Điểm nhấn của buổi làm việc là phần trao đổi, hỏi đáp giữa sinh viên hai nước về nhiều vấn đề quan tâm như hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, chuyển đổi số, các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội gắn liền với nhu cầu thiết thực của người trẻ…

Qua đó, đoàn đại biểu cán bộ, sinh viên Trung Quốc có dịp hiểu thêm về thực tiễn công tác đoàn thanh niên, công tác sinh viên trong các trường đại học, các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo nhân tài và ứng dụng một số công cụ số trong triển khai công tác thanh niên tại Việt Nam.

tp-sinhvien-thanhhoa14.jpg
Đại biểu từ ĐH Thanh Hoa gửi trao đổi và đặt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại chương trình, anh Lâm Tùng khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội tiên phong trong tình nguyện, khởi nghiệp, chuyển đổi số. Anh Tùng cho biết thêm, định hướng của tổ chức Đoàn, Hội đối với các chương trình, hoạt động tình nguyện trong tuổi trẻ Việt Nam là tiếp tục phát huy chuyên môn nghiệp vụ, khoa học công nghệ, hướng vào chiều sâu và bền vững.

tp-sinhvien-thanhhoa16.jpg
Anh Lâm Tùng tặng biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đại diện đoàn đại biểu cán bộ và sinh viên ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc). Ảnh: Xuân Tùng
tp-sinhvien-thanhhoa21.jpg
Các đại biểu và sinh viên hai nước tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
#Đảng Cộng sản Việt Nam #Đại hội Đảng #Đại hội XIV #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #T.Ư Đoàn #Hội Sinh viên Việt Nam #giao lưu thanh niên #Việt Nam - Trung Quốc #Đại học Thanh Hoa #Trung Quốc #tình nguyện #chuyển đổi số

