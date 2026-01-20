Chủ thể kiến tạo kỷ nguyên mới

TP - Trước vận hội lớn trong kỷ nguyên mới, thanh niên được xác định là chủ thể, là lực lượng xung kích và là nguồn nhân lực chất lượng cao quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tư duy toàn cầu nhưng cần hành động từ thực tiễn Việt Nam

Thanh niên hôm nay là thế hệ sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số, có tư duy mở, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh nhạy và khát vọng vươn tầm quốc tế mạnh mẽ. Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển.

Sứ mệnh của thế hệ thanh niên giai đoạn tới không chỉ là kế thừa, mà phải là lực lượng xung kích, dẫn dắt trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chúng ta cần thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam- là những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này đòi hỏi, mỗi người trẻ cần xây dựng tinh thần tự học và học tập suốt đời; đổi mới sáng tạo trong lao động, sản xuất; dấn thân vào những lĩnh vực mới, khó.

Với tâm thế là “thanh niên kiến tạo” trong thời kỳ mới, anh Nguyễn Xuân Lục - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023, Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam là một trong những điển hình trên mặt trận kinh tế. Anh Lục đã đưa Công ty CP Công nghệ WATATECH trở thành đối tác sản xuất và gia công phần mềm uy tín với khách hàng quốc tế tại Bắc Mỹ, Singapore, Nhật Bản…, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Anh Lục cũng là người đồng hành, dẫn dắt người trẻ lập thân, khởi nghiệp làm giàu chính đáng. “Việc chia sẻ, dẫn dắt cho sinh viên và startup giúp tôi luôn cập nhật tư duy mới. Thông qua mentoring, tư vấn mô hình kinh doanh, công nghệ và kết nối nguồn lực, tôi mong muốn giúp các bạn trẻ khởi nghiệp bài bản, làm giàu chính đáng và bền vững”, anh Lục chia sẻ.

Theo anh Lục, đất nước bước vào giai đoạn nước rút để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 100 năm, thanh niên là nguồn lực quyết định về trí tuệ, sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ. Thanh niên hôm nay cần mang trong mình khát vọng lớn, tư duy toàn cầu nhưng hành động từ thực tiễn Việt Nam.

Thanh niên Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới cùng đất nước. Ảnh: Xuân Tùng

“Nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới không chỉ được đo bằng bằng cấp mà bằng năng lực học tập suốt đời, khả năng thích ứng nhanh và tư duy giải quyết vấn đề. Thanh niên cần xây dựng nền tảng tư duy vững chắc, làm chủ công nghệ và giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phụng sự xã hội”, anh Lục nói thêm.

Giải bài toán cụ thể của đất nước

Nhà sáng chế trẻ Hồ Xuân Vinh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên nghị lực vượt khó và đổi mới sáng tạo, thành công trên mảnh đất quê hương.

Anh Vinh đã gây dựng thương hiệu Hồ Hoàn Cầu từ một xưởng cơ khí nhỏ và phát triển Abaca Việt Nam thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Mới đây, anh cùng cộng sự giành 5 giải thưởng quốc tế (2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng và 1 giải đặc biệt) đối với 3 công trình theo hướng phát triển công nghệ xanh, tại Hội chợ Sáng chế quốc tế Seoul 2025.

Anh Hồ Xuân Vinh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, đã gây dựng thương hiệu Hồ Hoàn Cầu từ một xưởng cơ khí nhỏ.

Theo anh Hồ Xuân Vinh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, để trở thành nhân lực chất lượng cao, thanh niên cần tập trung vào 4 trụ cột. Cụ thể, nền tảng tri thức vững chắc, đặc biệt là khoa học – công nghệ, kỹ thuật, quản trị và kinh tế số. Năng lực làm chủ công nghệ, không dừng ở sử dụng mà tiến tới nghiên cứu, cải tiến và sáng tạo công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Kỷ luật lao động, tinh thần học tập suốt đời và khả năng thích ứng nhanh trước sự thay đổi của khoa học – công nghệ. Bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến, bởi nhân lực chất lượng cao phải gắn với trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia.

Anh Vinh bày tỏ, kỷ nguyên mới càng đòi hỏi người trẻ phát huy thế mạnh, tự tin lĩnh ấn tiên phong, dấn thân giải những bài toán của đất nước, từ sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao đến chuyển đổi số, kinh tế tri thức. Năng lực của người trẻ được khẳng định trong việc tạo ra giá trị thực tiễn, giải quyết vấn đề cụ thể của kinh tế - xã hội.

Theo anh Vinh, thanh niên phải chuyển từ tư duy “người sử dụng công nghệ” sang tư duy “người kiến tạo và phát triển công nghệ”; đi sâu nghiên cứu, làm chủ các lĩnh vực như tự động hóa, AI, dữ liệu lớn, vật liệu mới, công nghệ chế tạo và các nền tảng số.

Anh Vinh cho rằng, phát triển công nghệ phải được gắn với những bài toán thực tiễn của đất nước. Khi thanh niên vừa hiểu công nghệ, vừa hiểu thực tiễn sản xuất, chuyển đổi số mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.

“Muốn làm chủ công nghệ thì bản thân phải đi vào thực tiễn nghiên cứu, chế tạo và thương mại hóa. Tôi trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện các sáng chế, đồng thời không ngừng cập nhật tri thức mới”, anh Vinh nói và khẳng định “chỉ khi công nghệ đi ra khỏi phòng thí nghiệm và bước vào sản xuất, tri thức mới thực sự tạo ra giá trị cho xã hội”.