Trung ương Đoàn hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân dịp Tết Nguyên đán năm 2026

TPO - Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.

Kế hoạch nhằm tạo đợt hoạt động cao điểm để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn, Hội, Đội và người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Qua các hoạt động của tuổi trẻ dịp này, nhằm tuyên truyền, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, vận động sự chung tay của xã hội, góp phần chăm lo, hỗ trợ, khích lệ, tạo động lực cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, lao động, sản xuất.

Giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia.

Năm nay, chương trình sẽ đặc biệt chăm lo Tết cho thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, các hoạt động được triển khai cao điểm từ cuối tháng 12/2025 đến sau Tết Nguyên đán (9/2/2025), tập trung vào các đối tượng yếu thế như thiếu nhi mồ côi, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân, người lao động xa quê, cán bộ Đoàn - Hội gặp khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Một trong những nội dung trọng tâm là chương trình chăm lo Tết cho thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dự kiến, gần 1.500 thiếu nhi sẽ được gặp mặt, trao quà và nhận bảo trợ trong năm 2026....

Song song với đó, chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” được tổ chức tại nhiều địa phương, trao quà và học bổng cho thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; đồng thời tạo không gian vui Xuân, trải nghiệm Tết an toàn, ấm áp cho các em nhỏ.

Đối với thanh niên và người dân, Trung ương Đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3.000 người dân và thanh thiếu nhi; trao hàng trăm suất quà Tết cho thanh niên khuyết tật, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chương trình “Mang Tết về nhà” sẽ hỗ trợ hơn 4.000 vé xe cho thanh niên, công nhân, người lao động và học sinh, sinh viên vùng sâu, vùng xa về quê đón Tết.

Hướng về biên giới, biển đảo, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” với nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng từ 10.000 đến 15.000 cây tre tại khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai, trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê”, tổ chức “Hội chợ Tết 0 đồng” tại Nghệ An với tổng giá trị quà tặng hàng tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống người dân và nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức các đoàn công tác thăm, chúc Tết và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết tại một số địa phương trọng điểm, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn đối với những người đang ngày đêm giữ gìn an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân trong dịp Tết.