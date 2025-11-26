Trao 1,6 tỉ đồng tiếp sức ước mơ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

TPO - Chiều 26/11, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Thế hệ xanh - vững bước tương lai”.

Chiều 26/11, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Thế hệ xanh - vững bước tương lai”.

Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Năm nay, Hội đồng Đội Trung ương đã tiếp nhận 50 hồ sơ học sinh đủ điều kiện dự xét từ 25 tỉnh, thành phố trên cả nước và hơn 1.000 hồ sơ sinh viên từ năm nhất đến năm cuối tại các trường Đại học công lập. Theo đó, Ban Tổ chức đã hỗ trợ và trao tặng cho 50 học sinh và 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, trải qua 18 năm hoạt động tại Việt Nam, học bổng “SCG - Sharing the Dream” đã trao 6 nghìn suất học bổng đã được trao tới các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước, tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ và hành trình trưởng thành của mình.

z7264763012749-a5766b9770342842f62bd3277caeada9.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại chương trình.
z7264763104420-e0480fb0c0befb4dbbddd6d48b61ecc9-1439.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Từ năm 2022, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã phối hợp với Tập đoàn SCG mở rộng chương trình học bổng ra toàn quốc và bổ sung đối tượng học sinh - một bước chuyển quan trọng, phù hợp với nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi đang ngày càng được tổ chức Đoàn, Đội chú trọng.

Theo chị Trang, với sự hiện diện của hơn 50 gương mặt tiêu biểu chính là hình ảnh đẹp nhất của ý chí, của nghị lực và của một thế hệ trẻ đang vươn mình trong kỷ nguyên mới. Các em mỗi người một câu chuyện, một hành trình nhưng đều gặp nhau ở điểm chung của tinh thần “dám ước mơ - dám nỗ lực - dám thành công”. Các em là minh chứng sống động cho sắc xanh bền bỉ, cho khát vọng xây dựng tương lai bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình.

"Chị mong các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất và giữ trong mình trái tim nhân ái. Và trên hành trình ấy, bên cạnh các thầy cô và gia đình, luôn có các anh chị cán bộ Đoàn - Đội sát cánh, đồng hành, trao gửi niềm tin để các em có thêm sức mạnh, nghị lực để thực hiện ước mơ của mình, trở thành niềm tự hào của gia đình, của nhà trường, và là niềm hi vọng của đất nước trong tương lai", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

﻿z7264762962560-68f510fefb622f70bc208cea429260ca-9294.jpg﻿
﻿z7264762888575-4fa8046034d2bf3cd69e9a378b3e8b1b.jpg
z7264762799294-276f8fc22de5c5ae2222dd1043e8545a.jpg﻿
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao học bổng cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Châu Linh Châu Linh
