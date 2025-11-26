Chị Nguyễn Thị Hương Nhung làm Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng

TPO - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng về công tác cán bộ, chị Nguyễn Thị Hương Nhung được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng họp kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: TĐCB

Tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, được tín nhiệm bầu làm ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chị Nguyễn Thị Hương Nhung (SN 1988), trình độ Thạc sĩ kinh tế - Chính trị, Cao cấp lý luận Chính trị.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung - tân Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng. Ảnh: LĐLĐ

Như vậy, Thường trực Tỉnh Đoàn Cao Bằng hiện có chị Nguyễn Thị Hương Nhung – Bí thư Tỉnh Đoàn; 2 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn là anh Hà Ngọc Huy và chị Nông Thị Nhung.

Trước đó, chị Triệu Thanh Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng được điều động công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hạ Lang nhiệm kỳ 2025 - 2030.