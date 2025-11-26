Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung làm Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng

Thanh Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng về công tác cán bộ, chị Nguyễn Thị Hương Nhung được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

tinhdoan-caobang.jpg
Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng họp kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: TĐCB

Tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, được tín nhiệm bầu làm ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chị Nguyễn Thị Hương Nhung (SN 1988), trình độ Thạc sĩ kinh tế - Chính trị, Cao cấp lý luận Chính trị.

huongnhung.jpg
Chị Nguyễn Thị Hương Nhung - tân Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng. Ảnh: LĐLĐ

Như vậy, Thường trực Tỉnh Đoàn Cao Bằng hiện có chị Nguyễn Thị Hương Nhung – Bí thư Tỉnh Đoàn; 2 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn là anh Hà Ngọc Huy và chị Nông Thị Nhung.

Trước đó, chị Triệu Thanh Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng được điều động công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hạ Lang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thanh Giang
#Tỉnh Đoàn Cao Bằng #Nguyễn Thị Hương Nhung #công tác cán bộ #Khóa XV #tân bí thư #công tác nhân sự #kiện toàn nhân sự #Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng #điều động

Xem thêm

Cùng chuyên mục