Tranh tài thi thao diễn các kỹ thuật cải tiến mới trong ngành y

TPO - Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31 năm 2025 gồm 3 hoạt động chính. Cụ thể, thi thao diễn các đề tài, kỹ thuật cải tiến mới trong ngành Y tế; hội thảo khoa học; hoạt động xã hội tình nguyện để tư vấn, khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho người dân.

Chiều 25/11, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) UBND Thành phố Hà Nội - Ban Chỉ đạo Hội thi tổ chức lễ phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31 năm 2025.

Lễ phát động hội thi. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi cho biết, Hội thi là hoạt động khoa học truyền thống được tổ chức từ năm 1975 đến nay. Qua mỗi kỳ tổ chức, hội thi đã ghi dấu ấn đổi mới, phát triển về nội dung, hình thức và quy mô; nhiều công trình, đề tài nghiên cứu đã được đưa vào ứng dụng, thực nghiệm.

Theo anh Việt, Hội thi là dịp để tuổi trẻ ngành y tế Thủ đô được chia sẻ, trao đổi chuyên môn, nâng cao tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực.

“Thông qua các kỳ Hội thi đã giúp tuổi trẻ ngành Y tế Thủ đô phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ kỹ thuật mới, có phương pháp tư duy, tác phong làm việc khoa học, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại”, anh Việt nói.

Anh Đào Đức Việt phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Xuân Tùng

Hội thi năm nay gồm 3 hoạt động chính: Thi thao diễn các đề tài, kỹ thuật cải tiến mới trong ngành Y tế; hội thảo khoa học với chủ đề "trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế"; tổ chức các hoạt động xã hội tình nguyện để tư vấn, khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho người dân.

Hoạt động thi thao diễn các đề tài, kỹ thuật mới trong ngành y tế được phân chia thành 4 nhóm thi riêng theo phân loại, xếp hạng bệnh viện của Bộ Y tế. Hình thức thi lý thuyết và thi thực hành.

Nội dung thi là các đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ trong các lĩnh vực chuyên khoa của ngành Y – Dược, gồm: Khối Nội và Truyền Nhiễm, Khối Ngoại và Sản khoa, Khối Nhi khoa, Khối liên chuyên khoa lâm sàng khác, Khối Y học dự phòng và Y học gia đình, Khối Y học cơ sở và cận lâm sàng, Khối Quản lý và Chính sách y tế, Khối Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Y tế và các lĩnh vực khác.

Ông Đỗ Đình Tùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu tại lễ phát động.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Các y bác sĩ trẻ tại lễ phát động. Ảnh: Xuân Tùng

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 10/12/2025. Các cá nhân, đơn vị gửi qua bưu điện thì ngày tháng ghi trên con dấu của bưu điện được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi.

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31 dự kiến được tổ chức vào ngày 25/12/2025.

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội được tính riêng theo từng nhóm hạng các cơ sở y tế.

Cụ thể, giải thưởng cho đề tài, kỹ thuật (giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đề tài, kỹ thuật đoạt giải theo từng nhóm hạng bệnh viện); giải Đồng đội; giải Phong trào.

Cơ cấu giải thưởng cho đề tài, kỹ thuật tham gia trình diễn các đề tài, kỹ thuật mới (được tính theo số lượng bài thi và số đề tài, kỹ thuật đăng ký tham gia), cụ thể giải nhất 10.000.000 đồng/giải; giải nhì 7.000.000 đồng/giải; giải ba 5.000.000 đồng/giải; giải khuyến khích 3.000.000 đồng/giải.

Anh Trần Minh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Thư ký Ban Chỉ đạo thông tin về thể lệ hội thi lần thứ 31 năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Tổ chức tặng hoa Ban Chỉ đạo Hội thi. Ảnh: Xuân Tùng