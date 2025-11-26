Nghệ An tuyên dương ‘Học sinh 3 Tốt’ và giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2025

TPO - Lễ tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập và tích cực tham gia các phong trào do Đoàn, Đội tổ chức.

Chiều 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Tuyên dương 296 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 Tốt, Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025 và Tuyên dương 26 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu khai mạc chương trình.

Lễ tuyên dương nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập và tích cực tham gia các phong trào do Đoàn, Đội tổ chức. Qua đó, tạo sức lan tỏa, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ và các em học sinh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của của ngành Giáo dục. Đồng thời, thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà.

Từ năm 2018, các cấp bộ Đoàn tỉnh Nghệ An đã triển khai sâu rộng phong trào "Học sinh 3 Tốt" và "Học sinh 3 rèn luyện". Qua đó đã góp phần hình thành lớp học sinh năng động, sáng tạo, giàu lý tưởng, biết sống có trách nhiệm với gia đình, nhà trường và xã hội. Đặc biệt, có nhiều học sinh dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực, ý chí và quyết tâm cao đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Ban tổ chức tặng bằng khen cho giáo viên trẻ tiêu biểu.

Dịp này có 26 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương.

Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã nhận gần 500 hồ sơ đề nghị trao tặng danh hiệu học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện. Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh đã làm việc nghiêm túc, đúng quy trình, đầy tinh thần trách nhiệm và đã bình chọn được 296 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã biểu dương 26 thầy giáo, cô giáo trẻ có thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo đức, có nhiều công trình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và năng nổ trong các hoạt động phong trào Đoàn - Hội - Đội. Nhiều giáo viên đã có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại hiệu quả tốt cho học sinh, sinh viên.

Trao tặng Bằng khen, danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện".

296 học sinh được tuyên dương dịp này.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải mong muốn các em học sinh hãy tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học của quê hương Xô viết anh hùng, nỗ lực rèn luyện để phát triển toàn diện, vững vàng. Từng bước trau dồi phẩm chất tốt đẹp trong “đạo đức”, không ngừng chiếm lĩnh tri thức trong “học tập” và tích cực rèn luyện “thể lực”, “tay nghề” để trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đối với các thầy cô giáo viên, giảng viên trẻ có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay nói riêng cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong toàn tỉnh nói chung, đại diện Tỉnh Đoàn mong rằng, các thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích, đi đầu trong khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đồng thời tiếp cận nhanh và thích ứng với những xu thể mới của thời đại, ứng dụng vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy. Chú trọng hơn nữa việc giáo dục đạo đức, nhân cách, tinh thần yêu nước, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội của học sinh để góp phần đào tạo ra các thế hệ công dân tương lai phát triển toàn diện, có lý tưởng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải trao học bổng Vững tương lai cho các em học sinh, sinh viên.

17 suất Học bổng Vững tương lai được trao nhằm động viên các em học sinh - sinh viên.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao 17 suất Học bổng Vững tương lai nhằm động viên các em học sinh - sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường đào tạo thể dục thể thao, âm nhạc, trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghệ thuật, thể thao.