Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống cho thế hệ trẻ trong thời đại số

TPO - Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Mùa Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên nêu những cam kết của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Trong đó, Tỉnh Đoàn sẽ tập trung vào việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại công nghệ số.

Đoàn đã chắp cánh cho hoài bão, sáng tạo của thanh niên Điện Biên

Anh Mùa Chiến Thắng đánh giá, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trí tuệ nhân tạo, Internet, dữ liệu lớn… đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thanh niên - với ưu thế trẻ trung, năng động - là đối tượng nhanh nhạy nhất trong việc tiếp cận, học hỏi và làm chủ công nghệ mới. Thanh niên ngày nay được trang bị kiến thức, kỹ năng số, dễ dàng tiếp cận thông tin và học hỏi từ nhiều nguồn.

Anh Mùa Chiến Thắng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV.

Vì vậy, việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại công nghệ số có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt thanh niên xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển.

Trong thời gian qua, phương thức giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên đã liên tục đổi mới với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Đó là, ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục chính trị và nắm bắt, định hướng tư tưởng thanh, thiếu niên; xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Điện Biên thời kỳ mới; tăng cường thông tin tích cực, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương điển hình tiên tiến; sử dụng không gian mạng để giáo dục; củng cố và phát huy các thiết chế, công cụ tuyên truyền của Đoàn thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tổ chức các chương trình thắp nến tri ân và dâng hương; tham gia dọn dẹp, chỉnh trang các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm, tặng quà cựu chiến binh, người có công với cách mạng.

Tỉnh Đoàn Điện Biên đã phối hợp với các đoàn thể, sở, ban ngành, tổ chức các phong trào hành động cách mạng như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp bằng nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng cho thế hệ trẻ, tạo nên dấu ấn và làm khởi sắc phong trào thi đua yêu nước, khởi nghiệp, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, góp phần hình thành một thế hệ trẻ mới tiến bộ.

Bên cạnh những thành tựu, cơ hội, Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên cũng chỉ ra không ít những thách thức, vấn đề đặt ra tác động đến thanh niên: Sự tác động tiêu cực của công nghệ số như tin giả, thông tin sai lệch, các luồng tư tưởng độc hại ảnh hưởng đến nhận thức của thanh niên; một bộ phận thanh niên có thể bị cuốn theo lối sống thực dụng, tiêu cực, xa rời giá trị truyền thống và lý tưởng cách mạng, thiếu ý thức rèn luyện, phấn đấu; phai nhạt niềm tin, lý tưởng; việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên ở một số đơn vị chưa thực sự hấp dẫn, chưa bắt kịp với xu hướng và nhu cầu của thanh niên trong thời đại số. "Điều đó đặt ra yêu cầu phải gắn chặt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng với việc phát huy vai trò thanh niên trong thời đại công nghệ số, để thế hệ trẻ vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có năng lực hội nhập và sáng tạo", anh Mùa Chiến Thắng nói.

Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Đoàn

Để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đồng thời phát huy tốt vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, anh Mùa Chiến Thắng đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng. Tích hợp kiến thức về lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa dân tộc vào các nền tảng số, mạng xã hội. Công tác giáo dục không chỉ dừng lại ở các buổi học nghị quyết hay sinh hoạt truyền thống, mà cần gắn với những hình thức hấp dẫn, phù hợp với giới trẻ: Video ngắn, podcast, infographic, diễn đàn trực tuyến, … từ đó giúp thanh niên tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

Anh Mùa Chiến Thắng trả lời phỏng vấn bên lề Đại hội.

Hai là, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trên không gian mạng. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, tổ chức Đoàn, Hội trong việc định hướng thông tin tích cực, ngăn chặn tin giả, thông tin độc hại. Thanh niên phải được rèn luyện khả năng chọn lọc, phân tích thông tin, có bản lĩnh để không bị tác động bởi tin giả, luận điệu xuyên tạc. Đây chính là “lá chắn” bảo vệ thế hệ trẻ trước mặt trái của mạng xã hội.

Ba là, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên. Trang bị kiến thức về công nghệ số, kỹ năng quản lý nội dung trên mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng. Khuyến khích sử dụng hiệu quả các công cụ công nghệ để tuyên truyền, giáo dục thanh niên. Bên cạnh đó, mỗi thanh niên cần chủ động học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng số để có đủ khả năng và đi đầu, tiên phong trong mọi hoạt động.

Bốn là, gắn lý tưởng cách mạng với thực tiễn hành động của thanh niên. Tổ chức các hoạt động tình nguyện, các chương trình đồng hành, các cuộc thi sáng tạo cho thanh niên tham gia. Khuyến khích thanh niên vận dụng kiến thức số để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nêu gương những tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, những bạn trẻ thành công để tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp thanh niên có hình mẫu để noi theo.

"Để làm tốt công tác này cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự vào cuộc của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, để tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho thanh niên. Đây là một nội dung có ý nghĩa vô cùng quan trọng, gắn liền trực tiếp với nhiệm vụ xây dựng thế hệ trẻ Điện Biên vừa có tri thức, bản lĩnh chính trị, vừa có tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển của tỉnh", anh Mùa Chiến Thắng đề nghị.