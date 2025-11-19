Anh Trần Văn Đăng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

TPO - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào ngày 19/11 đã công bố quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh gồm 31 đồng chí. Anh Trần Văn Đăng được chỉ định giữ chức Bí thư, anh Hà Thái Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh; là Đại hội của Đoàn kết - Trí tuệ - Khát vọng, hội tụ sức mạnh và ý chí của thế hệ trẻ trên mảnh đất Kinh Bắc văn hiến và cách mạng sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, mở ra một chặng đường phát triển mới với tầm vóc và sứ mệnh mới.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và dấu ấn được tạo nên từ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2025; đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc; từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có chủ đề: “Tuổi trẻ Bắc Ninh tự hào, vững bước dưới cờ Đảng; phát huy truyền thống văn hóa Kinh Bắc giàu đẹp, tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại biểu dự Đại hội.

Giai đoạn 2022 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã diễn ra trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen. Tuổi trẻ hai địa phương đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, bản lĩnh, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu toàn diện và ấn tượng.

Đại biểu dự Đại hội.

Các phong trào hành động cách mạng không chỉ có chiều rộng mà ngày càng đi vào chiều sâu, để lại những công trình, phần việc thiết thực, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội đặt ra mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Bắc Ninh thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức tốt, sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, khát vọng vươn lên, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phấn đấu đảm nhận và thực hiện 5.000 công trình thanh niên; 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đến năm 2030, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện 1.000 công trình thanh niên tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Mỗi năm hỗ trợ ít nhất 1 xã, phường, đặc khu khó khăn vùng biên giới; 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức; hỗ trợ được 250 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên.

Anh Trần Văn Đăng (bên phải) - Bí thư và anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí. Anh Trần Văn Đăng được chỉ định giữ chức Bí thư, anh Hà Thái Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội công bố quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 5 đồng chí, anh Hà Thái Sơn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đoàn đại biểu Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII gồm 16 đồng chí chính thức và 4 đồng chí dự khuyết.