Tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh trải nghiệm công nghệ đặc biệt

TPO - Hologram 3D, robot lễ tân, điểm danh FaceAI hay du lịch VR360... đã biến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành một “bản trình diễn công nghệ” ấn tượng, nơi tuổi trẻ khẳng định tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 19/11 là sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ Bắc Ninh, là dấu mốc quan trọng khẳng định tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số. Tất cả được thể hiện rõ nét ngay từ không gian trưng bày và các hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Khu vực trình diễn công nghệ Hologram. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại Đại hội trình diễn công nghệ Hologram – sử dụng kỹ thuật tạo ra hình ảnh ba chiều (3D) bằng cách ghi lại và tái tạo sự giao thoa của ánh sáng, Đại hội đem đến một không gian hiện đại, hoành tráng và ấn tượng, được sử dụng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc và trình diễn ngay tại đại sảnh của Trung tâm Hội nghị.

Điểm danh thông minh bằng FaceAI.

Điểm danh thông minh bằng FaceAI – thay thế cách điểm danh truyền thống, giúp đại biểu tiết kiệm thời gian, nâng cao tính chính xác và hiện đại.

Đại biểu đang xem kỷ yếu điện tử.

Kỷ yếu điện tử – một bước đột phá khi lần đầu tiên kỷ yếu được số hoá, tích hợp hình ảnh, video, timeline hoạt động, QR code trải nghiệm… mang lại sự tương tác trực tiếp và sinh động.

Robot lễ tân, kiosk hành chính số.

Robot lễ tân, kiosk hành chính số – mô phỏng giải pháp đang triển khai tại các trung tâm hành chính công, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền số, phục vụ nhân dân nhanh chóng và hiệu quả.

Khu vực trải nghiệm công nghệ tại đại hội.

Du lịch thực tế ảo VR360 – trải nghiệm Bắc Ninh qua công nghệ thực tế ảo, đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.

Đại hội là dịp để đại biểu và các bạn trẻ trải nghiệm nhiều công nghệ "đặc biệt".

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính là nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng của thế hệ trẻ Bắc Ninh – những người đang từng bước đưa công nghệ vào mọi hoạt động, từ công tác đoàn thể đến đời sống xã hội.