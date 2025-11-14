Tỉnh Đoàn Nghệ An đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới

TPO - Sáng 14/11, tại Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

Nhiều chỉ tiêu vượt với con số ấn tượng

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn được nâng cao. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Ba phong trào hành động cách mạng của Đoàn và ba chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng của thanh niên và yêu cầu của xã hội.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình hoạt động có ý nghĩa giáo dục, sáng tạo, đảm bảo chiều sâu về nội dung và tính bền vững. Công tác quốc tế thanh niên được quan tâm, mở rộng góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực. Tuổi trẻ Nghệ An tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai 11 chỉ tiêu đạt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt với những con số ấn tượng.

Cụ thể, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 700.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; Có 4.250 ý tưởng, sáng kiến được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Nghệ An trồng mới hơn 1,2 triệu cây xanh; Tỉnh Đoàn hỗ trợ 3 thôn, bản; mỗi tổ chức Đoàn cấp huyện hỗ trợ 3 thôn, bản khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới; Hỗ trợ thanh niên vay vốn 30 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp. 90 dự án khởi nghiệp cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn hỗ trợ.

Chủ trì phiên trọng thể Đại hội.

Thời gian qua, có 183.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 18.200 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm; Hơn 300 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ; Hơn 180 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ; 80% đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 78%; 85.000 đoàn viên được kết nạp mới. Giới thiệu 18.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

6 nhiệm vụ giải pháp, 3 khâu đột phá

Với nhận định tình hình thế giới đang biến động nhanh, phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với thanh niên Nghệ An thời gian tới cần có lý tưởng, đạo đức, năng lực và khát vọng cống hiến cho đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phải đổi mới hoạt động, tăng cường giáo dục, tập hợp, đồng hành và tạo môi trường để phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh Đoàn Nghệ An đề ra 15 chỉ tiêu trọng tâm của 4 nhóm chính gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy thanh niên; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi và xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Nghệ An đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục. Các phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An tiên phong trong kỷ nguyên mới” được đẩy mạnh. Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Nghệ An” tiếp tục được triển khai sâu rộng.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được quan tâm, triển khai các giải pháp mang tính đột phá. Công tác phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm nâng cao chất lượng.

Nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng đề ra 3 nhiệm vụ đột phá. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân.