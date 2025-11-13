Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Động đất ở Lào, nhiều nơi ở Nghệ An cảm nhận rung lắc mạnh

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm 12/11, một trận động đất mạnh 4.8 độ xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), giáp biên giới tỉnh Thanh Hóa nhưng nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An đã cảm nhận được rung lắc mạnh.

Ngày 13/11, Viện vật lý địa cầu đã phát đi thông báo tin một trận động đất vừa xảy ra trên địa phận nước Lào. Theo đó, khoảng 23h26 (giờ Hà Nội) ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8 độ xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào) cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa) khoảng 5km. Vị trí động đất ở tọa độ (20.373 độ vĩ Bắc, 104.572 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

20251112-tv.png
Vị trí xảy ra động đất tại tỉnh Houaphan (Lào).

Động đất xảy ra ở Lào, khu vực giáp biên giới ở tỉnh Thanh Hóa nhưng nhiều nơi ở Nghệ An đã cảm nhận được rung lắc mạnh từ trận động đất.

Anh Nguyễn Văn Tình (trú ở phường Vinh Phú) cho biết, khi đang nằm ngủ cùng gia đình thì cảm thấy rung lắc mạnh. "Cánh cửa kính bị lỏng rung lắc va chạm vào nhau gây ra tiếng động khá lớn. Rung lắc xảy ra khoảng vài giây rồi biến mất", anh Nguyễn Văn Tình nói.

anh-chup-man-hinh-2025-11-13-luc-073811.jpg
Nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này.

Cùng thời điểm này, nhiều người dân tại xã Con Cuông (Nghệ An) cũng cảm nhận được rung lắc của trận động đất trong vài giây.

“Lúc đó tôi chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện có rung lắc. Mọi người trong gia đình ai cũng sợ. May mắn, rung lắc chỉ xuất hiện trong vài giây rồi thôi”, anh Phan Chiến Thắng (trú ở xã Con Cuông) nói.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Ngọc Tú
#Nghệ An #rung lắc #động đất #Thanh Hóa #Lào #rung lắc mạnh #động đất mạnh #động đất ở Lào

Xem thêm

Cùng chuyên mục