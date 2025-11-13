Động đất ở Lào, nhiều nơi ở Nghệ An cảm nhận rung lắc mạnh

TPO - Đêm 12/11, một trận động đất mạnh 4.8 độ xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), giáp biên giới tỉnh Thanh Hóa nhưng nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An đã cảm nhận được rung lắc mạnh.

Ngày 13/11, Viện vật lý địa cầu đã phát đi thông báo tin một trận động đất vừa xảy ra trên địa phận nước Lào. Theo đó, khoảng 23h26 (giờ Hà Nội) ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8 độ xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào) cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa) khoảng 5km. Vị trí động đất ở tọa độ (20.373 độ vĩ Bắc, 104.572 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Vị trí xảy ra động đất tại tỉnh Houaphan (Lào).

Động đất xảy ra ở Lào, khu vực giáp biên giới ở tỉnh Thanh Hóa nhưng nhiều nơi ở Nghệ An đã cảm nhận được rung lắc mạnh từ trận động đất.

Anh Nguyễn Văn Tình (trú ở phường Vinh Phú) cho biết, khi đang nằm ngủ cùng gia đình thì cảm thấy rung lắc mạnh. "Cánh cửa kính bị lỏng rung lắc va chạm vào nhau gây ra tiếng động khá lớn. Rung lắc xảy ra khoảng vài giây rồi biến mất", anh Nguyễn Văn Tình nói.

Nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này.

Cùng thời điểm này, nhiều người dân tại xã Con Cuông (Nghệ An) cũng cảm nhận được rung lắc của trận động đất trong vài giây.

“Lúc đó tôi chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện có rung lắc. Mọi người trong gia đình ai cũng sợ. May mắn, rung lắc chỉ xuất hiện trong vài giây rồi thôi”, anh Phan Chiến Thắng (trú ở xã Con Cuông) nói.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.