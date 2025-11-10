Hà Nội lập tổ hỗ trợ lưu động hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đất đai

TPO - Hà Nội sẽ lập các tổ hỗ trợ lưu động để hướng dẫn người dân đăng ký, hoàn thiện các mẫu hồ sơ hành chính liên quan đến đất đai. Ưu tiên hỗ trợ đối với người có công, đối tượng yếu thế, người ít tiếp cận công nghệ thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 303 về việc triển khai đồng bộ công tác hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025, 2026.

Kế hoạch nhằm tổ chức hoạt động hỗ trợ nộp hồ sơ online trong thực hiện TTHC về lĩnh vực đất đai để thúc đẩy chất lượng dịch vụ công, nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của nộp hồ sơ online. Thay đổi thói quen nộp hồ sơ TTHC từ trực tiếp sang trực tuyến thông qua việc tổ chức triển khai các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số cụ thể, phù hợp với người dân...

Theo đó, thành phố Hà Nội hỗ trợ các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn các xã phường thuộc thành phố Hà Nội có nhu cầu được hướng dẫn, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ chuyển đổi số trong thực hiện TTHC về lĩnh vực đất đai. Ưu tiên hỗ trợ đối với người có công, đối tượng yếu thế, người ít tiếp cận công nghệ thông tin.

Ảnh minh họa

Trong quý IV/2025, Hà Nội dự kiến triển khai hỗ trợ 10 xã, phường gồm: Phú Xuyên, Phúc Lộc, Đại Xuyên, Đông Anh, Vân Đình, Đông Ngạc, Phú Diễn, Hồng Hà, Chương Mỹ và Kiến Hưng, sau đó mở rộng toàn thành phố trong năm 2026.

Các hoạt động hỗ trợ chủ yếu là hướng dẫn, tư vấn pháp lý cho người dân hoàn thiện các mẫu tờ kê khai theo quy định, các giấy tờ liên quan đến các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo quy định; Hỗ trợ chuyển đổi số trong thực hiện TTHC về lĩnh vực đất đai: Lấy số thứ tự trên iHanoi, hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan thành lập Tổ hỗ trợ lưu động.

Căn cứ vào kế hoạch chi tiết và nhu cầu thực tế của UBND xã, phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố gửi yêu cầu cụ thể đến các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan để cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia Tổ hỗ trợ lưu động theo từng kế hoạch, đảm bảo “đúng người, đúng việc” và hiệu quả.

Tổ hỗ trợ lưu động có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và lịch trình triển khai hoạt động hỗ trợ lưu động theo từng đợt hỗ trợ. Tổ chức hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ lưu động thực hiện TTHC về lĩnh vực đất đai tại các thôn, tổ dân phố năm 2025, 2026 đối với cá nhân, hộ gia đình; Hỗ trợ kê khai, hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ TTHC...