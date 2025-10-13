Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

8 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi, vùng tâm chấn rung lắc mạnh

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong số 8 trận động đất xảy ra sáng nay 13/10 tại xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi), có trận mạnh 4.2 độ.

Sáng 13/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi liên tiếp 8 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 1h12p ngày 13/10, có độ lớn 3.6, xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.855 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông). Động đất xảy ra tại xã Măng Bút.

Trận động đất thứ 8 xảy ra vào lúc 7h08p, cùng ngày có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.880 độ vĩ Bắc, 108.137 độ kinh Đông). Động đất xảy ra tại xã Măng Bút.

Trong số 8 trận động đất xảy ra sáng nay tại Măng Bút và Măng Ri, có trận có cường độ lớn nhất xảy ra lúc 1h57p với độ lớn 4.2 độ, xảy ra tại Măng Bút có vị trí, tọa độ (14.876 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông), khiến cả vùng tâm chấn rung lắc mạnh.

f6f6c7236a5ce702be4d.jpg
Trận động đất mạnh 4.2 độ xảy ra lúc rạng sáng nay ở Quảng Ngãi.

Chị Y Biết (trú thôn Kô Chắt, xã Măng Bút) chia sẻ: “Trận động đất 4.2 độ xảy lúc rạng sáng nay, người dân địa phương vẫn cảm nhận được. Ở đây động đất xảy ra thường xuyên nên người dân đã quá quen, nhưng động đất mạnh quá thì cũng lo sợ".

Tất các trận động trên có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km và cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần -Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất lớn 5.0 độ gây rung chấn diện rộng.

Theo các nhà khoa học, “động đất kích thích” là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.

Nguyễn Ngọc
#Liên tiếp động đất Quảng Ngãi #Động đất mạnh 4.2 độ #Tác động của động đất đến cơ sở hạ tầng #Phản ứng của người dân trước thiên tai #Nghiên cứu và giám sát động đất khu vực #Ảnh hưởng của thủy điện đến hoạt động địa chấn #Hoạt động địa chấn ở Kon Tum và Quảng Ngãi #Nguy cơ thiên tai và cảnh báo sớm #Tần suất và mức độ rung chấn địa phương #Chính sách phòng chống thiên tai

