Khoa học

Quảng Ngãi xảy ra động đất 4.9 độ, gây rung chấn ở nhiều tỉnh

TPO - Từ hôm qua đến sáng sớm nay (6/10), khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 14 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 4.9, gây rung chấn cho nhiều địa phương trong khu vực như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai với cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất mạnh nhất xảy ra lúc 1h28 phút 42 giây hôm nay (6/10) tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, có độ lớn 4.9, ở độ sâu khoảng 8.1km.

Trận động đất đã gây rung chấn cho nhiều địa phương lân cận như Đà Nẵng, Gia Lai. Dù xảy ra vào ban đêm, nhiều người dân trong khu vực cảm nhận cảm nhận rất rõ rung chấn từ trận động đất này.

Ngoài trận động đất trên, trong sáng nay khu vực này cũng xảy ra 3 trận động đất khác với độ lớn dưới 3 độ.

Hôm qua, khu vực này cũng đã xảy ra liên tiếp 10 trận động đất. Trong đó, có hai trận động đất trên 4 độ. Một trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 00 phút 52 giây tối qua, cũng ở độ khoảng 8.1km với độ lớn 4.3

Tâm chấn trận động đất mạnh 4.9 độ ở Quảng Ngãi.

Trước đó khoảng 5 phút, vào lúc 18 giờ 55 phút 39 giây ngày 5/10, khu vực này cũng ghi nhận động đất 4.2 độ, có khả năng gây rung lắc trên bề mặt khu vực gần tâm chấn.

Khu vực xã Măng Bút (trước đây thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) là điểm nóng động đất trong nhiều năm qua ở khu vực Tây Nguyên. Đây cũng là nơi có hồ chứa thuỷ điện hoạt động.

Động đất ở đây được các chuyên gia nhận định là động đất kích thích, xảy ra từ tháng 4/2021 với hàng trăm trận động đất được ghi nhận. Trong đó trận mạnh nhất 5.0 độ xảy ra ngày 28/7/2024 cũng gây rung chấn cho một khu vực rộng lớn ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Theo các chuyên gia, động đất tại khu vực này còn tiếp diễn trong những ngày tới, liên quan chặt chẽ đến chu trình tích nước hồ chứa thuỷ điện. Tuy nhiên, động đất mạnh nhất ít khả năng vượt quá 5 độ ở khu vực này.

