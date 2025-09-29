Hai ngày, Quảng Ngãi hứng chịu 6 trận động đất

TPO - Chỉ trong 2 ngày 28 và 29/9, trên địa bàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 6 trận động đất, trong đó có một trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter.

Ngày 29/9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi liên tiếp 4 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi), trong đó có một trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter.

Theo đó, vào lúc 5h22 ngày 29/9, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.905 độ vĩ Bắc, 108.204 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 8h41 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.931 độ vĩ Bắc, 108.137 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tiếp đến, vào lúc 9h54 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.901 độ vĩ Bắc, 108.187 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 10h37 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.913 độ vĩ Bắc, 108.190 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi 4 trận động đất này.

Trước đó, lúc 20h23 và 23h44, ngày 28/9, trên địa bàn xã Măng Bút cũng đã xảy 2 trận động đất đều có độ lớn 3.0 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút cho biết, các trận động đất này, chỉ gây rung lắc trong vài giây, không gây thiệt hại về tài sản. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh khi xảy ra động đất.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5 độ, hay trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.