Con vật hoang dã nguy cơ tuyệt chủng bất ngờ ‘lạc’ vào trường học

TPO - Một cá thể cu li nhỏ - thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng, được bảo vệ ở mức cao nhất, bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên trường học tại TP. Huế.

Ngày 24/3, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết vừa tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ do Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy (xã A Lưới 1, TP. Huế) bàn giao, sau khi phát hiện trong sân trường.

Đại diện cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương tiếp nhận cá thể cu li nhỏ quý hiếm.

Trước đó, giáo viên nhà trường bất ngờ phát hiện con vật có hình thù lạ xuất hiện giữa khuôn viên của trường. Nhận thấy đây có thể là động vật quý hiếm, nhà trường nhanh chóng thông báo cho lực lượng kiểm lâm để tổ chức tiếp nhận, cứu hộ.

Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới phối hợp đại diện UBND xã A Lưới 1 đã có mặt đưa cá thể cu li nhỏ về chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên. Cá thể cu li nhỏ này nặng khoảng 1,2kg, sức khỏe ổn định.

Theo cơ quan kiểm lâm, cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) là loài cực kỳ quý hiếm, có tên trong sách Đỏ Việt Nam và thuộc Nhóm IA - nhóm các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở mức cao nhất theo quy định pháp luật. Đồng thời, loài này cũng nằm trong Phụ lục I của Công ước CITES - danh mục nghiêm cấm buôn bán quốc tế vì nguy cơ tuyệt chủng.

Hiện cơ quan chức năng TP. Huế hoàn thiện hồ sơ để sớm thả cá thể này trở lại môi trường tự nhiên theo quy định. Đồng thời, lưu ý mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hay buôn bán trái phép loài cu li nhỏ đều bị nghiêm cấm.