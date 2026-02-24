Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Phát hiện thêm loài mới và nhiều chim quý hiếm ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm 2025, công tác nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các khu rừng đặc dụng ở Quảng Trị tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó có các loài mới cho khoa học và hàng loạt chim quý hiếm được phát hiện qua bẫy ảnh kỹ thuật số.

Tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đến nay đã ghi nhận 1.404 loài động vật và 2.956 loài thực vật. Trong đó, hàng trăm loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ IUCN và các phụ lục CITES, cho thấy giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học của khu vực di sản này.

img-0190.jpg
Ốc nón sơn Đoòng là một loài mới được phát hiện trong năm 2025.

Đáng chú ý, năm 2025, vườn đã phát hiện và công bố 2 loài mới cho khoa học gồm ốc nón Sơn Đoòng và bạch đầu Phong Nha-Kẻ Bàng. Tính đến nay, Phong Nha-Kẻ Bàng đã ghi nhận, công bố 53 loài mới, khẳng định tiềm năng nghiên cứu còn rất lớn.

Trong khi đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ hoạt động bẫy ảnh. Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, hệ thống bẫy ảnh ghi nhận 24 loài chim, bổ sung 4 loài mới vào danh lục.

img-0191.jpg
Chim Dù dì phương Đông.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, có thêm 9 loài chim được ghi nhận, trong đó Dù dì phương Đông và Yểng thuộc nhóm quý hiếm.

Việc ứng dụng bẫy ảnh kỹ thuật số không chỉ mở rộng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học mà còn tạo nền tảng quan trọng cho công tác bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc dụng tại Quảng Trị.

22104434-20260222111310.jpg
Loài chim Yểng
Hoàng Nam
#Phong Nha-Kẻ Bàng #đa dạng sinh học #phát hiện loài mới #các loài chim quý hiếm #bẫy ảnh #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục