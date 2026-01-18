Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Phát hiện loài động vật đặc biệt ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Nguyễn Hoài
TPO - Hoạt động bẫy ảnh của Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct ) vừa ghi nhận hình ảnh loài Cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Đắk Lắk - loài động vật được coi là “bác sĩ" đặc biệt của rừng già.

Cầy móc cua (Herpestes urva) là một trong những loài thú ăn thịt nhỏ phổ biến tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Đúng theo tên gọi, Cầy móc cua có thói quen săn cua và các loài thủy sinh. Với khả năng thích nghi linh hoạt cả dưới nước lẫn trên cạn, đồng thời nhờ có màng da ở bàn chân, cầy móc cua bơi rất giỏi, có thể nhanh chóng lao xuống nước để bắt cá, ếch nhái hay cua và các loài thuỷ sinh. Vai trò này giúp kiểm soát sinh vật gây hại và bảo vệ cân bằng hệ sinh thái ven suối.

wildart.jpg
Hình ảnh loài Cầy móc cua được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Đắk Lắk.

Chính vì thế mà Cầy móc cua được mệnh danh là “bác sĩ thầm lặng” của những cánh rừng. Việc bảo vệ loài này chính là góp phần bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái rừng và nguồn lợi sinh học đi kèm.

Theo các chuyên gia của WildAct, việc phát hiện ra Cầy móc cua tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy những nỗ lực bảo tồn tại Chư Yang Sin đang tạo nên môi trường sống an toàn, nơi những loài thú ăn thịt nhỏ như cầy móc cua vẫn có thể tồn tại và góp phần chữa lành hệ sinh thái.

Dù vậy, các chuyên gia của WildAct cũng cảnh báo, loài động vật này này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt trái phép. Điều này đẩy loài thú nhỏ bé nhưng hữu ích cho hệ sinh thái đến bờ vực suy giảm nghiêm trọng.

Để bảo vệ loài Cầy móc cua nói riêng và hệ sinh thái nói chung, WildAct cùng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đang triển khai nhiều giải pháp như tuần tra rừng, gỡ bẫy, giám sát bằng bẫy ảnh, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã nói chung và loài Cầy móc cua riêng.

Nguyễn Hoài
