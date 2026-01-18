Khả năng chống ung thư từ loài cây mọc khắp vùng quê Việt Nam

TPO - Cây ngải trắng, loài cây mọc phổ biến ở nhiều vùng quê Việt Nam được các nhà khoa học phát hiện có chứa curcumol, một hợp chất có tác dụng kháng viêm, bảo vệ gan và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Theo nhóm nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới (nay là Viện Khoa học sự sống) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các loài thực vật thuộc chi Curcuma (họ Gừng - Zingiberaceae) từ lâu đã được sử dụng rộng rãi nhờ chứa nhiều hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao, được ứng dụng trong dược liệu, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trong số đó, cây Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb) - thường mọc hoang hoặc được trồng ở nhiều địa phương tại Việt Nam - là loài cây bản địa giàu tiềm năng nhờ chứa curcumol, một hợp chất sesquiterpenoid đã được chứng minh có tác dụng kháng viêm, bảo vệ gan và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Cây ngải trắng được trồng tại Trà Vinh (nay là Vĩnh Long).

Tại Việt Nam, những nghiên cứu ban đầu về cây Ngải trắng đã được đặt nền móng từ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2019.

Các kết quả thu được cho thấy Ngải trắng thích nghi tốt với điều kiện đất phù sa, có khả năng sinh trưởng ổn định và cho năng suất cao khi được trồng với mật độ phù hợp và sử dụng phân bón hữu cơ.

Các thử nghiệm sinh học cho thấy cao chiết từ thân rễ Ngải trắng có khả năng kháng oxy hóa rõ rệt và có tác dụng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư trong các mô hình nghiên cứu.

Đặc biệt, các nghiên cứu đánh giá độc tính cho thấy, cao chiết Ngải trắng có độ an toàn cao, không gây ảnh hưởng bất lợi đến các chỉ số sinh hóa, huyết học và cấu trúc mô của động vật thí nghiệm.

Nhờ những đặc tính ưu việt trên, nhóm nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới (nay là Viện Khoa học sự sống) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm Hoàn thiện quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa cao chiết cây Ngải trắng Curcuma aromatic Salisb.

Nhóm nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới (nay là Viện Khoa học sự sống) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm Hoàn thiện quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa cao chiết cây Ngải trắng Curcuma aromatic Salisb.

Dự án đã hoàn thiện quy trình chiết xuất cao Ngải trắng ở quy mô bán công nghiệp với khả năng xử lý hàng trăm kilogam nguyên liệu mỗi mẻ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng và tính ổn định của cao chiết.

Trên cơ sở đó, các tiêu chuẩn chất lượng cho cao chiết đã được xây dựng phù hợp với quy định của Dược điển Việt Nam. Từ nguồn cao chiết đã được chuẩn hóa, nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển công thức và quy trình bào chế viên nén thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả thử nghiệm trên động vật cho thấy sản phẩm chứa cao chiết Ngải trắng có tác dụng tăng cường miễn dịch và hỗ trợ bảo vệ gan, thể hiện qua sự cải thiện các chỉ số sinh hóa liên quan đến chức năng gan và stress oxy hóa.

Đáng chú ý, sản phẩm cho thấy độ an toàn cao khi sử dụng trong thời gian dài, không ghi nhận các dấu hiệu bất thường về huyết học, sinh hóa hay mô học. Kết quả này cho thấy sản phẩm không chỉ có hiệu quả sinh học mà còn đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Nhóm nghiên cứu cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục theo dõi độc tính bán trường diễn dài hạn, đánh giá độ ổn định của sản phẩm theo thời gian và mở rộng nghiên cứu trên các mô hình và đối tượng sử dụng khác nhau.