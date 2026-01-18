Thả 23 con khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên

TPO - Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phối hợp thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn loài động vật rừng nguy cấp của Việt Nam.

Thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên.

Theo đó, Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên bàn giao, thả 14 cá thể, gồm: 7 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides), 2 cá thể khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis), 3 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina), 2 cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta).

Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên bàn giao, thả 14 cá thể khỉ.

Vườn quốc gia Vũ Quang cũng thả 9 cá thể khỉ mặt đỏ, khỉ vàng và khỉ đuôi lợn. Các cá thể khỉ này thuộc Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm 2B.

Các cá thể này cũng nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, cần được ưu tiên bảo tồn, bảo vệ, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Sau thời gian được chăm sóc và phục hồi, khi đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên, các cá thể khỉ lập tức trèo lên các cành cây, mang đến một khung cảnh vừa sinh động vừa thú vị.

Hình ảnh và clip khi đàn khỉ 23 con được thả về môi trường tự nhiên:

Giây phút 23 cá thể khỉ quý hiếm được thả trở về môi trường tự nhiên.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tái thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên sau cứu hộ.

Lực lượng chức năng dùng thuyền di chuyển qua hồ nước để đưa khỉ tái thả về môi trường.

Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang đưa khỉ vào thả ở rừng.