Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Biển ở Gia Lai xuất hiện dải nước nâu đỏ kéo dài hàng kilomet

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vùng biển thuộc thôn Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai bất ngờ chuyển sang màu nâu đỏ, tạo nên khung cảnh khác lạ, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 24/2, tại khu vực bờ biển thôn Thiện Chánh, dải nước đổi màu có thể quan sát bằng mắt thường. Dải nước màu nâu đỏ rộng khoảng 20 - 30m kéo dài hàng km. Vệt nâu đỏ trải dài ven bờ, nổi bật giữa nền nước biển xanh, khiến không ít người tò mò.

Trước đó, trên một trang mạng xã hội cũng đăng tải thông tin cho rằng đây là hiện tượng “thủy triều đỏ”.

z7560399543425-2c4486f42bebe80bb458767e324e0c6c.jpg
Nước biển đổi sang màu đỏ.

Người dân địa phương cho biết tình trạng nước đổi màu đã xuất hiện nhiều tháng nay. Bà Nguyễn Thị Châu (chủ một quán ven biển) cho hay, khu vực sát bờ trước đây có đường đất đỏ nhưng bị bão đánh sập vào năm ngoái, khiến nước biển lấn sâu. Theo bà Châu, màu nước có thể do bùn đất từ phần sạt lở hòa vào biển.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc cho rằng, đây là hiện tượng tảo nở hoa. Tuy nhiên, nguyên nhân tác động của tình trạng này như thế nào thì cần các cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ.

Trương Định
#biển Gia Lai #nước nâu đỏ #thủy triều đỏ #tảo nở hoa #hiện tượng biển #Biển Tam Quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục