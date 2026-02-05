Báo Mỹ gọi Phú Quốc là 'viên ngọc' khiến du khách Mỹ sẵn sàng bay 16 tiếng để tìm đến

Bay 16 tiếng từ San Francisco, cây bút của TravelPulse đến Phú Quốc và ngỡ ngàng khi hòn đảo này mang đến cảm giác khám phá mới mẻ vượt xa những điểm đến biển quen thuộc như Bali hay Thái Lan. Không còn chỉ là điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của du khách trong nước, Phú Quốc đang bước vào “tầm ngắm” của thị trường Mỹ.

Phú Quốc có thể vẫn còn là một cái tên mới mẻ với nhiều du khách Mỹ, nhưng với Việt Nam, đảo Ngọc từ lâu đã không còn là “bí mật”. Tuy vậy, chính cảm giác vừa quen thuộc với người bản địa, vừa đầy bất ngờ với thị trường phương Tây lại đang biến Phú Quốc trở thành phát hiện mới đầy cuốn hút trên bản đồ du lịch của du khách xứ cờ hoa.

TravelPulse – nền tảng thông tin du lịch uy tín hàng đầu tại Mỹ, đồng thời là “kim chỉ nam” của cộng đồng Travel Advisor (Tư vấn du lịch) và các nền tảng du lịch trực tuyến toàn cầu – mới đây đã đăng tải bài viết ghi lại hành trình khám phá Phú Quốc của cây bút Chelsea Davis sau chuyến bay kéo dài 16 tiếng từ San Francisco. Trong bài viết, tác giả nhận định Phú Quốc đang nổi lên như một lựa chọn thay thế đầy hấp dẫn cho những điểm đến quen thuộc như Thái Lan hay Bali, nhờ sự kết hợp hiếm có giữa hạ tầng du lịch hoàn thiện và cảm giác “rời xa thực tại” mà du khách Mỹ luôn tìm kiếm.

Phú Quốc mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho mọi tâm hồn đam mê xê dịch nước Mỹ

"Đối với những người Mỹ đang tìm kiếm một điểm đến vượt ra ngoài những cái tên quen thuộc như Thái Lan hay Bali, Phú Quốc nổi bật lên nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng nghỉ dưỡng ưa chuộng, cùng cảm giác khám phá mà du khách Mỹ luôn mong đợi", Davis nhấn mạnh.

Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc được TravelPulse mô tả như một điểm đến biển lý tưởng với những bãi cát trắng mịn, các khu nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, nền ẩm thực ngày càng đa dạng cùng những show giải trí quy mô lớn diễn ra mỗi đêm.

Cáp treo Hòn Thơm với tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục thu hút mọi du khách trải nghiệm

Một trong những trải nghiệm khiến nữ tác giả ấn tượng nhất là hành trình khám phá Nam đảo – khu vực được cô mô tả là “đáng kinh ngạc nhất” trong chuyến đi. Tại đây, cáp treo Hòn Thơm – tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới – được ví như một trải nghiệm mang tính biểu tượng. Lơ lửng trên không trung, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ quần đảo An Thới với làn nước xanh trong, những hòn đảo nhỏ rải rác và những con tàu đánh cá đặc trưng của vùng biển nhiệt đới. Trải nghiệm này từng được CNN, Lonely Planet ca ngợi là đáng thử nhất tại Phú Quốc. Trong khi đó, New York Times mới đây cũng chọn cáp treo Hòn Thơm là hình ảnh đại diện cho du lịch Việt Nam trong thời kỳ bứt phá.

Nam đảo Phú Quốc còn khiến nữ tác giả ngỡ ngàng với Thị trấn Hoàng Hôn. Những dãy nhà pastel, con phố uốn lượn, bậc thang lát gạch và các công trình gợi nhắc đến đấu trường Colosseum của Rome hay phố Lombard (được mệnh danh là con đường quanh co nhất thế giới) trứ danh tại San Francisco mang lại cảm giác “không phải điều người ta thường mong đợi khi đến Việt Nam”. Theo Davis, chính sự đối lập đầy thú vị này lại tạo nên sức hút khó quên cho điểm đến.

Cầu Hôn là điểm check-in hoàn hảo để chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp tại Phú Quốc

Nằm tại Thị trấn Hoàng Hôn là công trình biểu tượng Cầu Hôn - được nữ tác giả gọi là một trong những biểu tượng mới giàu tính thi vị nhất của Phú Quốc. Hai nhánh cầu vươn ra biển nhưng không chạm vào nhau, tạo nên khoảng hở tinh tế để ánh hoàng hôn xuyên qua – một khoảnh khắc được Davis miêu tả là “điểm hẹn hoàn hảo cho những nụ hôn lúc mặt trời lặn”.

Khi màn đêm buông xuống, Phú Quốc như “thức giấc” với chuỗi trải nghiệm giải trí quy mô lớn. Chelsea Davis đặc biệt dành nhiều lời khen cho hai show diễn Kiss of the Sea và Symphony of the Sea tại Thị trấn Hoàng Hôn, với sự kết hợp ngoạn mục giữa âm nhạc, ánh sáng laser, lửa, pháo hoa cùng các màn trình diễn nhào lộn, flyboard và mô tô nước trên mặt biển. Theo nữ tác giả, việc các show diễn kết thúc bằng những màn pháo hoa hoành tráng đã tạo nên dấu ấn trọn vẹn, khép lại một ngày khám phá đầy cảm xúc.

Màn pháo hoa mãn nhãn kết show Kiss of the Sea thắp sáng bầu trời đêm cho đảo Ngọc

Về lưu trú, TravelPulse đánh giá JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại Bãi Kem là lựa chọn mang tính “đưa du khách rời xa thực tại” nhất trên đảo. Được thiết kế như một trường đại học Pháp cổ, khu nghỉ dưỡng gây ấn tượng bởi sự xa hoa ẩn sau tinh thần kể chuyện đầy sáng tạo – từ nhà hàng Pink Pearl mang phong cách tiệc tối thượng lưu đến Spa Chanterelle lấy cảm hứng từ “Alice ở xứ sở thần tiên”, nơi Davis mô tả là “không giống bất kỳ trải nghiệm spa nào từng có”.

Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort xa hoa đưa du khách tới một “xứ sở vô thực” không nơi nào có được

Bên cạnh những công trình nghỉ dưỡng và giải trí hiện đại, bài viết cũng nhấn mạnh yếu tố bản địa qua trải nghiệm ẩm thực với món bún quậy. Theo Chelsea Davis, việc tự tay pha nước chấm và thưởng thức hải sản tươi sống trong không gian mang đậm hơi thở làng chài đã mang đến cảm giác chân thực, giúp du khách kết nối sâu hơn với đời sống văn hóa của người dân đảo Ngọc.

Kết luận, theo nữ phóng viên của TravelPulse, với lợi thế miễn thị thực 30 ngày khi bay thẳng, khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện cùng hệ sinh thái du lịch – giải trí hoàn chỉnh, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên trở thành điểm đến biển hàng đầu của du khách Mỹ trong tương lai gần, sánh vai và thậm chí vượt qua những thiên đường du lịch nổi tiếng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.