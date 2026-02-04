Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hành khách bỏ quên túi xách chứa vàng tại sân bay ở Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng địa phương vừa trao trả tài sản gồm nhiều trang sức vàng cho chị H.T.L. Đây là số tài sản do chị L. bỏ quên tại sân bay Phú Bài.

Chiều 4/2, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng địa phương trao trả tài sản gồm 1 lắc vàng, 1 đôi bông tai vàng và 5 chiếc nhẫn vàng cho chị H.T.L (SN 1999, trú tại TP. Huế). Đây là số tài sản do chị L. bỏ quên tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài, Huế.

trao-tra-tai-san-2.jpg
Tài sản do chị H.T.L để quên tại sân bay Phú Bài, Huế.

Trước đó, tối 3/2, chị H.T.L cùng con trai bay từ TP.HCM ra Huế trên chuyến bay VJ310. Sau khi đáp xuống sân bay Phú Bài và chờ xe ô tô về nhà, chị L. để quên túi xách tại khu vực sảnh ga đến quốc nội.

Bên trong túi xách có nhiều tài sản gồm 1 lắc vàng, 1 đôi bông tai vàng và 5 chiếc nhẫn vàng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Trong lúc làm nhiệm vụ tại sân bay, cán bộ thuộc Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế phát hiện túi xách bị bỏ quên nên đã kịp thời cất giữ, bảo quản nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho hành khách.

trao-tra-tai-san-1.jpg
Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế trao trả tài sản cho chị L.

Sau khi rời sân bay một thời gian, chị L. phát hiện mình bỏ quên túi xách chứa số vàng trên nên quay lại Cảng HKQT Phú Bài tìm kiếm và trình báo lực lượng chức năng.

Qua xác minh, kiểm tra, lực lượng an ninh hàng không xác định số tài sản trong túi xách là của chị H.T.L nên đã tiến hành bàn giao, trao trả theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, chị H.T.L bày tỏ xúc động và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại sân bay Phú Bài góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ tài sản cho hành khách.

Ngọc Văn
#Cảng HKQT Phú Bài #Đội An ninh hàng không #Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế #trao trả tài sản #túi xách chứa vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục