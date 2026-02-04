Từ “ăn Tết” sang “hưởng Tết”: Xu hướng mới của người Việt dịp Tết Nguyên đán 2026

Bước vào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ dài, nhiều gia đình Việt chủ động lên kế hoạch đón năm mới sớm hơn thường lệ. Bên cạnh việc giữ nếp sum vầy truyền thống, lựa chọn nghỉ dưỡng tại resort đang dần trở thành một xu hướng được cân nhắc, đặc biệt trong nhóm gia đình sinh sống tại các đô thị lớn.

“Tết năm nay nghỉ dài, gia đình tôi có người lớn tuổi và trẻ nhỏ nên tôi muốn mọi thứ được sắp xếp gọn gàng để cả nhà có thêm thời gian ở bên nhau,” chị Quỳnh Anh (Hà Nội) chia sẻ. Theo chị, việc lên kế hoạch nghỉ dưỡng từ sớm giúp gia đình chủ động lịch trình, đồng thời giữ được nhịp sinh hoạt thoải mái cho từng thành viên.

Từ quan sát thị trường, xu hướng đón Tết tại resort phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của gia đình hiện đại. Khi nhiều thế hệ cùng đồng hành trong một kỳ nghỉ, yêu cầu về không gian rộng rãi, tiện ích khép kín và trải nghiệm phù hợp cho từng độ tuổi ngày càng được chú trọng.

Khi nhu cầu đón Tết của gia đình hiện đại dần thay đổi, các mô hình nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản cũng theo đó phát triển. Nắm bắt xu hướng này, FLC Hotels & Resorts sớm triển khai các sản phẩm Tết nghỉ dưỡng theo hướng trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng.

Đại diện FLC Hotels & Resorts bà Vũ Nam Trang - Phó Tổng Giám đốc FLC Hotels & Resorts cho biết toàn bộ hệ thống đã triển khai công tác chuẩn bị cho mùa Tết Nguyên đán 2026 tại các quần thể nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao như FLC Hạ Long, FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn và FLC Phú Thọ. Tết nghỉ dưỡng năm nay được tổ chức theo hướng đồng bộ, từ không gian lưu trú, ẩm thực đến các hoạt động văn hóa đầu năm.

“Khách hàng không chỉ quan tâm đến phòng ở, mà chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm tổng thể trong suốt kỳ nghỉ Tết, đặc biệt là những hoạt động mang tính kết nối gia đình,” bà Nam Trang chia sẻ.

Theo đó, các trải nghiệm như ẩm thực Tết, múa lân khai xuân, xin chữ đầu năm, chụp ảnh áo dài được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ, nhằm giữ trọn không khí Tết truyền thống trong một không gian nghỉ dưỡng được chuẩn bị sẵn sàng.

Các chương trình nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên đán 2026 được thiết kế linh hoạt theo thời lượng lưu trú, phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng gia đình – từ những gia đình mong muốn giữ trọn bữa cơm Tết sum vầy đến các gia đình kết hợp nghỉ dưỡng và di chuyển trong những ngày đầu năm. Trong đó, mức giá chỉ từ 1.287.000 đồng/phòng/đêm (tùy quần thể), bao gồm phòng tiêu chuẩn 5 sao và buffet sáng hằng ngày. Với các gia đình lưu trú dài ngày, chính sách đi kèm được thiết kế theo hướng khuyến khích trải nghiệm trọn vẹn: lưu trú 3 đêm được tặng 01 mâm cơm Tết, trong khi lưu trú 4 đêm được tặng thêm 01 đêm nghỉ.

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt phòng sớm dịp Tết

Cũng theo đại diện FLC Hotels & Resorts, nhu cầu tìm hiểu và đặt phòng cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 khởi động sớm hơn so với các năm trước. Tại một số quần thể, tỷ lệ booking hiện đạt khoảng 60–70% công suất, tập trung chủ yếu ở nhóm khách gia đình đến từ các đô thị lớn. Theo ghi nhận từ thị trường, xu hướng đón Tết tại resort đang dần trở thành một lựa chọn quen thuộc của gia đình Việt hiện đại. Khi giá trị của Tết được nhìn nhận qua chất lượng thời gian bên nhau, những mô hình nghỉ dưỡng được tổ chức bài bản, có sẵn lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa ngày càng được ưa chuộng.

Trong bối cảnh đó, Tết nghỉ dưỡng tại các quần thể của FLC Hotels & Resort không chỉ là một lựa chọn nghỉ ngơi, mà đang trở thành giải pháp giúp các gia đình bước vào năm mới nhẹ nhàng hơn, đủ đầy hơn và gắn kết hơn, khi mọi nhu cầu từ lưu trú, ẩm thực đến trải nghiệm văn hóa đều được sắp xếp sẵn theo một nhịp nghỉ hợp lý.