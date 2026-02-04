Tiếp viên Vietnam Airlines: Những 'đại sứ Việt Nam' trên hành trình đa văn hóa

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ ân cần, chu đáo cho hành khách trên từng chuyến bay, mỗi tiếp viên Vietnam Airlines còn xác định vai trò “đại sứ” Việt Nam trong một hành trình đa văn hoá. Họ phải không ngừng “nâng cấp” bản thân để có thể khéo léo kết nối, dung hòa những giá trị khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc...

“Bài toán” về sự thấu cảm

Nhiều năm gắn bó với nghề tiếp viên hàng không ở Vietnam Airlines, hơn ai hết, tiếp viên Lê Nguyễn Minh Thư hiểu rõ những yêu cầu, đòi hỏi trong công việc của mình. “Nếu ai đó nghĩ rằng công việc của một tiếp viên hàng không chỉ đơn thuần là phục vụ những suất ăn hay kiểm tra thiết bị an toàn, thì có lẽ họ chưa thấu hết những áp lực thầm lặng khi đối diện với hàng trăm hành khách đến từ nhiều nền văn minh khác nhau trên mỗi chuyến bay”, Minh Thư tâm sự.

Theo Minh Thư, tại Vietnam Airlines, mỗi hành trình là một “bài toán” về sự thấu cảm văn hóa mà tiếp viên phải “giải” bằng sự tinh tế và vốn kiến thức thực tế dày dạn. Để có được nụ cười tự tin trước hành khách quốc tế, đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines phải trải qua những giờ đào tạo khắt khe về phong tục, tập quán và tâm lý khách hàng của từng thị trường trọng điểm. Từ việc học cách nhận diện sự khác biệt giữa cái gật đầu kín kẽ của một hành khách Nhật Bản, hay với sự điềm tĩnh của một hành khách người Đức, rồi đến học cách thấu hiểu những yêu cầu khắt khe về ẩm thực Halal trên các đường bay với quốc gia Hồi giáo… Những điều đó giúp các tiếp viên hiểu rõ văn hóa của từng vùng đất để không chỉ phục vụ đúng, mà còn để tránh những xung đột văn hóa không đáng có, tạo nên một không gian bay nơi mọi bản sắc đều được tôn trọng.

Cùng với sự thấu cảm về văn hoá giao tiếp, tiếp viên Vietnam Airlines còn phải thể hiện sự chuyên nghiệp thông qua khả năng điều chỉnh phong cách phục vụ theo từng "tần số" văn hóa riêng biệt. Nếu trên các đường bay Đông Bắc Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, sự tỉ mỉ, trọng lễ nghi và ngôn ngữ cơ thể chuẩn mực luôn được đặt lên hàng đầu thì ở các chuyến bay đi Châu Âu hay Úc, phong thái tự tin, cởi mở, am hiểu về ẩm thực và rượu vang để trở thành người đồng hành đẳng cấp của hành khách lại hết sức cần thiết. Thực tế, dù được đào tạo bài bản nhưng sự linh hoạt này lại không đến từ những bài giảng hay tài liệu, sách vở, không thể sao chép máy móc từ những người đi trước, mà được hình thành qua quá trình quan sát, lắng nghe và đúc kết sau mỗi dặm bay của từng tiếp viên- người vốn coi bầu trời là ngôi nhà thứ hai.

Những cuốn “từ điển sống” về ứng xử quốc tế

Chia sẻ về những trải nghiệm thực tế, tiếp viên Lê Nguyễn Minh Thư cho biết ở các đường bay đi Nhật, cô học được sự tinh tế đôi khi nằm ở chính sự tĩnh lặng. Một cái cúi chào đúng độ, một đôi tay đưa vật dụng nhẹ nhàng bằng tất cả sự trân trọng đôi khi còn giá trị hơn ngàn lời nói. Với Minh Thư, phục vụ hành khách xứ sở hoa anh đào không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật lý, mà là học cách chạm vào sự rung cảm của họ qua những chi tiết nhỏ nhất.

Ở một góc nhìn khác trên những chặng bay xuyên lục địa đến Paris hay Frankfurt, nam tiếp viên Nguyễn Hữu Phúc lại nhận thấy hành khách Châu Âu thường đánh giá cao sự am hiểu và tính cá nhân hóa. Phúc vẫn nhớ ánh mắt hài lòng của một vị khách Pháp khi anh tư vấn loại rượu vang phù hợp nhất với món chính họ đã chọn. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa tiếp viên và hành khách dường như không còn, họ trở thành những người bạn đang cùng chia sẻ về một nét văn hóa thưởng thức tinh tế.

Trong khi đó, sự phóng khoáng của thị trường Úc lại đòi hỏi những tiếp viên như Nguyễn Thủy Tiên phải có sự linh hoạt và năng động trong giao tiếp. Thủy Tiên cho biết, cô thường điều chỉnh tông giọng trò chuyện thân thiện hơn, năng nổ hơn nhưng vẫn giữ đúng mực thước của một tiếp viên hàng không quốc gia. Chính sự điều chỉnh khéo léo này đã giúp những hành trình dài nửa vòng trái đất trở nên gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết.

Những câu chuyện riêng biệt ấy khi ghép lại đã tạo nên một bức tranh đa sắc về nghề tiếp viên hàng không, đặc biệt là ở Vietnam Airlines - nơi mỗi cá nhân đều phải tự hoàn thiện mình để trở thành một "cuốn từ điển sống" về ứng xử quốc tế.

Tại Vietnam Airlines, tiếp viên là những “đại sứ bầu trời” âm thầm lan tỏa sự tận tâm, chuyên nghiệp và tôn trọng đa văn hóa trên mỗi hành trình quốc tế.

Có thể nói, với tiếp viên Vietnam Airlines, hành trình nghề nghiệp không chỉ được đo bằng số giờ bay hay số quốc gia đã đi qua. Đó còn là hành trình học cách thấu hiểu con người, tôn trọng sự khác biệt và hoàn thiện bản thân trong môi trường đa văn hóa. Giữa bầu trời rộng lớn, họ âm thầm thực hiện sứ mệnh của mình - sứ mệnh của những "đại sứ bầu trời" viết nên câu chuyện về một Vietnam Airlines tận tâm, chuyên nghiệp, đầy tự hào trên bản đồ hàng không quốc tế. Và họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình: giữ gìn “ngôi nhà trên không”, nơi mỗi hành khách, dù đến từ đâu, cũng có thể cảm nhận được sự an tâm và tôn trọng trong suốt hành trình.